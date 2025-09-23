Tylenol - BorsaInside.com

Le borse asiatiche hanno registrato una seduta negativa nel comparto farmaceutico dopo le nuove e controverse affermazioni dell’ex presidente americano Donald Trump, che ha collegato l’assunzione di Tylenol in gravidanza e i vaccini più comuni all’insorgenza dell’autismo. Le sue parole hanno immediatamente avuto un impatto sui mercati, in particolare sui produttori di acetaminofene, principio attivo del noto analgesico.

Vendite sui produttori cinesi di acetaminofene

Le aziende cinesi che producono acetaminofene sono state tra le più penalizzate. Tra queste:

Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co Ltd

Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co Ltd

Shanxi Zhendong Pharmaceutical

Hunan Er Kang Pharmaceutical

I titoli hanno perso tra il 2,5% e il 6% sulle piazze di Shanghai e Shenzhen. Anche a Hong Kong la pressione è stata forte, con Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals e WuXi AppTec in calo di circa il 4% ciascuno.

Perdite più contenute in Giappone e India

Il ribasso si è esteso anche ad altri mercati asiatici, seppur con impatti più lievi. In India, Dr Reddy’s Laboratories e Sun Pharmaceutical Industries hanno perso meno dell’1%, mentre in Giappone Takeda Pharmaceutical ha chiuso con un ribasso dello 0,5%.

Il clima di incertezza è stato alimentato anche dal crollo a Wall Street del 7,5% per Kenvue Inc, produttore del Tylenol, che solo in seguito ha parzialmente recuperato il 5% nelle contrattazioni after-market.

Le affermazioni di Trump e le reazioni scientifiche

Durante una conferenza stampa, Trump ha invitato donne incinte e genitori di bambini piccoli a non utilizzare il Tylenol e a rinunciare ai vaccini, sostenendo un presunto collegamento con l’autismo. Una posizione che ricalca quella di Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario alla Salute, da anni critico nei confronti dei vaccini.

Tali dichiarazioni, però, sono state ripetutamente smentite dalla comunità scientifica e dalle principali associazioni per l’autismo, che ribadiscono l’assenza di prove a supporto. Anche Kenvue ha rilasciato una nota ufficiale in cui nega qualsiasi correlazione tra acetaminofene e autismo.

Le possibili conseguenze sul mercato

Nonostante la mancanza di basi scientifiche, le affermazioni di Trump potrebbero condizionare il comportamento dei consumatori, spingendo alcuni a evitare il Tylenol. Questo scenario, se confermato, porterebbe a un calo della domanda globale di acetaminofene, con ripercussioni dirette sui fornitori asiatici.

In aggiunta, Trump ha ipotizzato l’utilizzo della leucovorina (una forma di acido folico) come possibile trattamento per i sintomi autistici, ma anche in questo caso le evidenze mediche risultano scarse e non supportano l’efficacia della sostanza.

