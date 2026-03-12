Li Auto - BorsaInside.com

Le azioni di Li Auto hanno registrato un calo di circa il 3% nelle contrattazioni pre-mercato negli Stati Uniti, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del quarto trimestre. Sebbene il gruppo cinese dei veicoli elettrici abbia riportato dati sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti, a pesare sul sentiment degli investitori è stata soprattutto la guidance prudente per il primo trimestre del 2026.

Risultati del quarto trimestre in linea con le stime

Nel dettaglio, Li Auto ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 0,25 RMB, valore perfettamente allineato alle previsioni del mercato. Anche i ricavi, pari a 28,78 miliardi di RMB, sono risultati molto vicini al consenso degli analisti che stimava circa 28,84 miliardi di RMB.

Nel periodo considerato, l’azienda ha consegnato 109.194 veicoli, confermando la solidità della domanda per i suoi modelli elettrificati.

Tuttavia, alcuni indicatori operativi hanno evidenziato un rallentamento. Le vendite di veicoli nel trimestre hanno raggiunto 27,3 miliardi di RMB, segnando un calo significativo rispetto ai 42,6 miliardi di RMB registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Anche il margine sui veicoli è sceso, passando dal 19,7% al 16,8%.

Parallelamente, la redditività complessiva dell’azienda ha mostrato segnali di pressione:

Margine lordo in calo al 17,8% , rispetto al 20,3% dell’anno precedente

in calo al , rispetto al dell’anno precedente Margine operativo sceso in territorio negativo a -1,5%, contro l’8,4% positivo registrato nel quarto trimestre del 2024.

Il bilancio dell’intero 2025

Guardando all’intero anno, Li Auto ha riportato ricavi totali pari a 112,3 miliardi di RMB, in flessione del 22,3% rispetto ai 144,5 miliardi di RMB del 2024.

Ancora più evidente il calo della redditività: l’utile per azione rettificato del 2025 si è attestato a 2,25 RMB, in netto calo rispetto ai 10,04 RMB dell’anno precedente.

Nonostante i numeri in contrazione, il management sottolinea che le iniziative strategiche avviate lo scorso anno stanno iniziando a produrre effetti positivi.

Il presidente e CEO Xiang Li ha spiegato che, dopo gli aggiustamenti strategici implementati nel 2025, l’azienda ha iniziato a vedere miglioramenti in diversi ambiti chiave, tra cui:

maggiore efficienza organizzativa

rafforzamento della catena di fornitura

evoluzione del sistema di vendita

Secondo il manager, questi progressi sono diventati più evidenti a partire dal quarto trimestre.

Nuovi modelli e investimenti in tecnologia nel 2026

Per il 2026 Li Auto punta su un importante ciclo di nuovi prodotti. Tra le novità più attese c’è la nuova Li L9, il cui lancio è previsto nel secondo trimestre.

Il SUV sarà caratterizzato da aggiornamenti significativi in diverse aree tecnologiche:

nuovo powertrain

miglioramenti nella guida autonoma

evoluzione della tecnologia del telaio

L’obiettivo dichiarato è offrire un salto generazionale nell’esperienza di guida, rafforzando il posizionamento del marchio nel mercato dei veicoli elettrici premium.

Parallelamente, l’azienda continuerà a investire nel proprio sistema di ricerca e sviluppo basato sull’intelligenza artificiale, con l’intento di accelerare l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuovi prodotti nel lungo periodo.

Le previsioni per il primo trimestre 2026 deludono il mercato

A pesare sul titolo sono state soprattutto le previsioni per il primo trimestre del 2026, giudicate inferiori alle attese degli analisti.

Li Auto prevede infatti:

ricavi compresi tra 20,4 e 21,6 miliardi di RMB , contro una stima di consenso di circa 24 miliardi

, contro una stima di consenso di circa consegne tra 85.000 e 90.000 veicoli

Questo range implica una variazione su base annua che potrebbe oscillare da un calo dell’8,5% a una crescita limitata del 3,1%.

Le indicazioni prudenti per l’inizio dell’anno hanno quindi raffreddato l’entusiasmo degli investitori, contribuendo al ribasso del titolo nelle contrattazioni pre-market. Tuttavia, il mercato resta attento ai prossimi lanci di prodotto e agli investimenti tecnologici, che potrebbero giocare un ruolo decisivo nella traiettoria di crescita di Li Auto nei prossimi anni.

