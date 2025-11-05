Xpeng - BorsaInside.com

Le azioni XPeng hanno ripreso quota nelle contrattazioni pre-market negli Stati Uniti dopo un annuncio destinato a far discutere il settore della mobilità elettrica e autonoma. Il produttore cinese di veicoli elettrici ha rivelato una nuova partnership strategica con Amap, la piattaforma di mappe digitali di Alibaba, per portare sulle strade un servizio di robotaxi completamente sviluppato in casa.

XPeng punta a un robotaxi 100% proprietario

Secondo quanto comunicato, i veicoli a guida autonoma di XPeng verranno integrati nei servizi di navigazione e mappatura di Amap, creando una rete intelligente capace di gestire flotte di taxi autonomi. L’azienda aveva già anticipato l’arrivo di tre modelli di robotaxi progettati internamente, ma ora accelera sul fronte tecnologico con un partner locale di peso.

Ciò che rende questa iniziativa particolarmente rilevante è la scelta di XPeng di non affidarsi a software e componenti tradizionali forniti da terzi. A differenza di concorrenti come WeRide, Pony.ai e Apollo Go di Baidu, che collaborano con case automobilistiche per produrre veicoli driverless, XPeng punta su un ecosistema completamente proprietario.

Operatività prevista dal 2026

Brian Hongdi Gu, vicepresidente di XPeng, ha dichiarato al Wall Street Journal che l’obiettivo è avviare il servizio già nel 2026, inizialmente in Cina ma con la prospettiva di un’espansione internazionale. Un traguardo ambizioso che potrebbe posizionare l’azienda come pioniera mondiale tra i produttori di auto elettriche “pure play”.

Chip proprietari e indipendenza da Nvidia

Un altro elemento chiave riguarda l’hardware: XPeng utilizzerà i propri chip “Turing”, progettati per garantire maggiore potenza di calcolo e costi più bassi rispetto ai componenti Nvidia, oggi leader nelle soluzioni per la guida autonoma. Il controllo diretto su hardware e software viene visto dal management come il passaggio decisivo per rendere i robotaxi commercialmente sostenibili su larga scala.

Perché la notizia interessa gli investitori

Il settore della guida autonoma è in piena trasformazione e la corsa per conquistare un vantaggio competitivo è sempre più serrata. Per XPeng, il progetto robotaxi rappresenta:

una nuova possibile fonte di ricavi nel lungo periodo

una dimostrazione di superiorità tecnologica rispetto ai rivali

un segnale forte alla Borsa americana, dove è quotata

La reazione positiva del titolo nel pre-market riflette l’ottimismo degli investitori verso un modello di business che integra mobilità elettrica, intelligenza artificiale e servizi a pagamento, ampliando gli orizzonti oltre la semplice vendita di auto.

