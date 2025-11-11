Xpeng - BorsaInside.com

Il mercato premia con entusiasmo la nuova strategia tecnologica di Xpeng. Le azioni del produttore cinese di veicoli elettrici hanno infatti messo a segno un balzo fino al 18%, toccando il livello più alto degli ultimi tre anni. A scatenare l’euforia degli investitori è stata la presentazione ufficiale delle nuove piattaforme di robotica avanzata e dei progressi nel progetto robotaxi, elementi considerati decisivi per il futuro dell’azienda.

L’impennata è arrivata all’indomani dell’AI Day, evento in cui Xpeng ha mostrato al pubblico il suo primo robot umanoide, chiamato Iron, e ha illustrato lo stato di sviluppo della flotta autonoma dedicata ai taxi senza conducente. A Hong Kong il titolo ha chiuso a 108,5 HKD, con un progresso del 17,94%, il più alto dal luglio 2022. Anche negli Stati Uniti il titolo ADR ha registrato un rialzo superiore al 5% nelle negoziazioni pre-market.

Humanoid Iron e robotaxi: la svolta di Xpeng oltre l’auto elettrica

La strategia annunciata da Xpeng segna una rottura con il passato. L’azienda non vuole più essere percepita come semplice costruttore di auto elettriche, ma come un player globale nell’intelligenza artificiale applicata al mondo fisico. Iron, il robot umanoide presentato sul palco, riproduce movimenti e postura simili a quelli umani ed è destinato – secondo gli obiettivi aziendali – alla produzione di massa entro il 2026.

Questa nuova generazione di robot potrà sfruttare la stessa infrastruttura AI utilizzata per la guida autonoma delle vetture Xpeng: sistemi di calcolo proprietari, sensori condivisi, piattaforme software scalabili. È proprio questa convergenza, spiegano diversi analisti, a rappresentare il vero vantaggio competitivo dell’azienda. Si stima che circa il 70% del lavoro ingegneristico tra divisione automotive e divisione robotica sia comune, con conseguente riduzione dei costi e tempi di sviluppo più rapidi rispetto ai concorrenti.

Gli analisti vedono un potenziale rialzo fino al 2026

Morgan Stanley ha reagito immediatamente, confermando la raccomandazione Overweight su Xpeng e alzando i target di prezzo: 34 dollari per il titolo statunitense (da 30) e 131 HKD per la quotazione di Hong Kong (da 119). Rivista al rialzo anche la stima sullo scenario più ottimistico, che sale del 6%.

Secondo Tim Hsiao, analista di riferimento per l’istituto, il 2026 sarà l’anno chiave: la produzione su larga scala di robot umanoidi e robotaxi darà il via a una nuova fase di valutazione per la società, con un impatto rilevante sul sentiment degli investitori. Il forte allineamento tecnologico tra guida autonoma e robotica, sostiene Hsiao, permetterà a Xpeng di muoversi più velocemente di molte altre aziende impegnate nello sviluppo dell’AI fisica.

Alleanze strategiche e nuovi modelli in arrivo

Il potenziale di crescita di Xpeng è rafforzato anche dalle sue collaborazioni. L’azienda ha già partnership attive con Volkswagen e Amap, citate dagli analisti come esempio di come la cooperazione stia diventando una delle armi competitive più importanti nel settore tecnologico. Secondo Morgan Stanley, nei prossimi mesi potrebbero emergere nuove alleanze, utili ad accelerare la fase di espansione prevista per il 2026.

Il broker ha inoltre rivisto al rialzo le stime di utile netto per il periodo 2026-2027, rispettivamente del 5% e del 14%, sulla base delle aspettative positive per le vendite di veicoli e per l’arrivo di nuove generazioni di modelli, tra cui il VLA 2.0 previsto per l’inizio del 2026.

