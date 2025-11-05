In uno scenario finanziario globale in continua trasformazione, il debito dei mercati emergenti offre prospettive interessanti per gli investitori alla ricerca di rendimenti.

Analizziamo dove si nascondono le migliori opportunità secondo gli esperti del settore.

Panoramica regionale: Asia e Medio Oriente sotto la lente

I mercati asiatici e mediorientali sono generalmente considerati affidabili, ma presentano alcune peculiarità da non sottovalutare. Il profilo di rischio/rendimento in queste regioni appare piuttosto asimmetrico, con limitato potenziale di guadagno significativo rispetto ad altre aree.

Un eventuale deterioramento dell’economia globale potrebbe influire negativamente sull’industria locale e probabilmente anche sui prezzi del petrolio, causando uno shock particolare in Medio Oriente.

In altre regioni, gli spread si presentano a livelli più elevati, offrendo prospettive potenzialmente più interessanti per gli investitori attenti.

Il ruolo dell’oro nelle economie emergenti

Quando si considerano le tendenze globali come l’andamento del prezzo dell’oro, emerge un dato significativo su tutti: i mercati emergenti hanno guadagnato circa 140 miliardi di dollari in riserve negli ultimi 12 mesi solo grazie all’aumento del valore dell’oro. Molti di questi paesi dispongono infatti di ingenti riserve denominate in oro anziché in dollari o euro.

Il miglioramento dei bilanci nazionali rappresenta una potenziale fonte di stabilità, sebbene rimanga cruciale la questione della governance: solo una gestione oculata di questa ricchezza può tradursi in benefici reali per l’economia.

Debito in valuta locale: una posizione favorevole

Il debito emergente in valuta locale sta vivendo una fase positiva dopo anni di rendimenti deboli. Attualmente si sta verificando un importante cambiamento nei portafogli degli investitori, guidato da un’inversione di tendenza rispetto all’eccezionalità degli Stati Uniti, con capitali che si spostano verso l’Europa e l’Asia.

I paesi asiatici, inoltre, sono sottoposti a pressioni da parte degli USA affinché riducano gli interventi sui mercati valutari, favorendo un rafforzamento delle valute locali. Una dinamica che risulta particolarmente favorevole per i mercati emergenti locali.

Performance regionali: chi sta vincendo la corsa

Ecco un quadro delle regioni con le migliori performance recenti:

Europa centrale e orientale : ottimi risultati nel mercato valutario grazie all’euro più forte e all’elevato carry, con Ungheria e Repubblica Ceca in evidenza

: ottimi risultati nel mercato valutario grazie all’euro più forte e all’elevato carry, con Ungheria e Repubblica Ceca in evidenza Sudafrica : rendimenti elevati, paragonabili ad alcuni paesi latinoamericani ad alto rendimento, sostenuti dal calo delle tensioni politiche

: rendimenti elevati, paragonabili ad alcuni paesi latinoamericani ad alto rendimento, sostenuti dal calo delle tensioni politiche Turchia : rimane un carry trade tattico, con fondamentali in miglioramento ma forti tensioni politiche

: rimane un carry trade tattico, con fondamentali in miglioramento ma forti tensioni politiche Mercati di frontiera (Egitto, Nigeria, Kazakistan, Uzbekistan): offrono carry interessante in un contesto di dollaro più debole

(Egitto, Nigeria, Kazakistan, Uzbekistan): offrono carry interessante in un contesto di dollaro più debole America Latina : Colombia: sovraperformance nei mercati delle valute forti e locali Brasile: rendimenti favorevoli nonostante volatilità moderata Messico e Perù: buoni risultati sia sui mercati dei tassi locali che valutari

:

Fattori chiave per valutare le opportunità

La combinazione di un dollaro più debole, il miglioramento delle posizioni della bilancia dei pagamenti e rendimenti reali storicamente elevati rappresenta il contesto ideale per posizioni di investimento in alcuni dei settori a più alto rendimento dei mercati emergenti locali.

Tuttavia, è fondamentale considerare anche i rischi specifici di ogni paese:

Tensioni politiche (come nel caso della Turchia)

Preoccupazioni fiscali (come in Colombia)

Volatilità legata a processi politici (come in Brasile con il processo a Bolsonaro)

Le previsioni per gli investitori

Le valutazioni del debito emergente appaiono oggi più interessanti rispetto al passato, soprattutto in un contesto di potenziale indebolimento del dollaro. Gli investitori dovrebbero tuttavia mantenere un approccio selettivo, privilegiando i paesi con fondamentali solidi, politiche monetarie credibili e contesti politici stabili.

Fonte: Robeco, commento sul debito dei mercati emergenti a cura di Diliana Deltcheva, Head of EMD di Robeco.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

