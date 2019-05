Trading online: eToro azzera commissioni su azioni e ETF in Europa

Il broker di social trading eToro ha portato a zero le commissioni in Europa su asset stock e ETF

Il trading online (Forex & CFD) diventa ancora più semplice e alla portata di tutti con eToro. Il famoso broker di social trading ha infatti annunciato l'azzeramento delle commissioni europee su ETF e asset stock. Grazie a questa decisione molto importante fare trading online con eToro oggi è ancora più conveniente.

La decisione di azzerare le commissioni europee è stata spiegata dal broker in considerazione delle politiche di inclusione finanziaria da tempo portate avanti dalla società di Assia. Da anni, infatti, eToro è particolarmente attiva nel tentativo di rendere sempre più democratico e alla portata di tutti il CFD Trading. Lo stesso concetto di social trading rientra in questa mission come pure il lancio della funzione Copy Trader eToro che consente di fare trading copiando le strategie dei traders più bravi.

La decisione di azzerare le commissioni non deve stupire poichè già da tempo eToro applica un investimento di ingresso decisamente basso. In pratica con un deposito inziale di appena 200 dollari, eToro permette ai suoi clienti di fare trading online su tantissimi mercati: delle materie prime al Forex, dagli indici di borsa fino alle singole azioni e alle criptovalute (in considerazioni degli ultimi ingressi. le crypto oggi disponibili per il trading online su eToro sono ora 15!).

Oltre al deposito iniziale, come noto, eToro mette da tempo a disposizione anche una demo gratuita per imparare ad operare senza il rischio di perdere denaro a causa di errori evitabili.

La politica delle commissioni zero su azioni e ETF in Europa annunciata oggi dal broker, si va poi ad affiancare all'assenza completa di fee trimestrale di gestione o amministrazione. In pratica si può affermare che nessun broker è oggi così attivo nel rendere il trading online conveniente e accessibile a tutti.

L'azzeramento delle commissioni in Europa su Stock e ETF è stato valutato positivamente da Edoardo Fusco Femiano, market analyst eToro Italia, secondo il quale il broker eToro in tutti questi anni è stato in grado di favorire l’accesso al mondo degli investimenti a milioni di persone. Oggi eToro, ha proseguito Fusco Femiano, è un broker leader per quello che riguarda l’innovazione di prodotto grazie anche ai noti CopyPortfolios. Secondo il manager, quindi, la zero commissions policy ha un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di eToro al servizio della semplicità.