Novo Nordisk Lilly Merck - BorsaInside.com

Il settore farmaceutico continua a muoversi tra prospettive di crescita e sfide di mercato. In questo scenario, gli analisti di Berenberg hanno aggiornato le loro valutazioni sulle principali big pharma, premiando AbbVie e Novo Nordisk con una promozione e rivedendo al ribasso le prospettive di Eli Lilly e Merck & Co.. Le decisioni si basano su fattori chiave come pipeline di ricerca, visibilità della crescita e valutazioni di mercato.

AbbVie: la transizione post-Humira convince gli analisti

Per AbbVie arriva la promozione da hold a buy, con un obiettivo di prezzo rivisto al rialzo da 170 a 270 dollari. Secondo Berenberg, l’azienda ha dimostrato di saper affrontare con successo la fine del brevetto di Humira, grazie alla forza dei nuovi farmaci immunologici Skyrizi e Rinvoq, che continuano a registrare incrementi nelle vendite.

Gli analisti sottolineano inoltre come i ritorni della ricerca e sviluppo abbiano superato il costo del capitale, spinti da asset innovativi come lutikizumab (per malattie autoimmuni) ed etentamig (per il mieloma multiplo). Entro il 2029, AbbVie dovrebbe generare 47 miliardi di dollari di liquidità non allocata, garantendo risorse per consolidare la diversificazione oltre il 2030.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Novo Nordisk: il nuovo leader nelle terapie per l’obesità

Anche Novo Nordisk ottiene un upgrade a buy, con un target fissato a 425 corone danesi (67 dollari per ADR). Dopo il forte ridimensionamento delle azioni nel 2024, le aspettative si sono normalizzate, rendendo Novo la preferita di Berenberg nel settore dell’obesità rispetto a Lilly.

Il motore della crescita resta Wegovy, già approvato per il trattamento della steatosi epatica e atteso entro fine anno per l’indicazione nell’insufficienza cardiaca, mentre dal 2026 arriverà anche la versione orale. A fare da spinta ulteriore sarà CagriSema, terapia combinata che promette di competere direttamente con Zepbound di Lilly: le vendite previste entro il 2030, secondo Berenberg, supererebbero del 25% le stime di consenso.

La pipeline di Novo si arricchisce inoltre di programmi avanzati contro Alzheimer, malattie cardiovascolari e renali, oltre all’emofilia, confermando un posizionamento solido. Con un P/E 2026 di 14,5x e un EV/NPV di 0,92, la società appare valutata a sconto rispetto alle sue prospettive di crescita.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Eli Lilly: aspettative troppo elevate sul mercato dell’obesità

Per Eli Lilly, invece, arriva un downgrade da buy a hold, con il prezzo obiettivo ridotto da 970 a 830 dollari. Secondo Berenberg, l’entusiasmo del mercato per i farmaci anti-obesità ha raggiunto un punto di saturazione: sebbene Zepbound resti molto apprezzato dai medici, le nuove indicazioni di Wegovy di Novo stanno erodendo la quota di mercato negli Stati Uniti.

Il farmaco orale orforglipron, considerato uno dei pilastri futuri, dovrebbe raggiungere vendite di picco intorno ai 18 miliardi di dollari, ma i dati di Fase 3 si sono rivelati inferiori alle attese. Nonostante un rendimento R&S stimato al 16%, gli analisti ritengono che le valutazioni restino troppo elevate: Lilly tratta infatti a un P/E 2026 di 24,8x e un EV/NPV di 1,45x, ben oltre la media dei concorrenti.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.6/5 (961) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 3.9/5 (386) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.9/5 (569) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.6/5 (2412) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 3.6/5 (680) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 3.7/5 (328) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Merck & Co.: la dipendenza da Keytruda pesa sulle prospettive

Infine, Merck & Co. viene declassata a hold, con target price rivisto da 100 a 90 dollari. La società resta solida sul breve periodo, ma la forte esposizione a Keytruda, il cui brevetto scadrà nel 2028, introduce rischi sulla sostenibilità della crescita.

Gli analisti prevedono che Merck avrà circa 32 miliardi di dollari disponibili per acquisizioni entro il 2027, ma auspicano investimenti più aggressivi per compensare la futura perdita di ricavi. I rendimenti della R&S sono stimati in calo al 6% entro il 2025, al di sotto del costo del capitale. Le valutazioni attuali, con un P/E 2026 di 8,1x e un EV/NPV di 0,70, riflettono lo sconto riconosciuto dal mercato.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.