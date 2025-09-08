Volvo - BorsaInside.com

Il settore dei camion europei sta attraversando una fase di rallentamento, e le ultime analisi di Goldman Sachs hanno confermato questa tendenza, portando alla revisione al ribasso della raccomandazione su Volvo. La banca d’affari ha infatti declassato il titolo a “neutrale”, segnalando un potenziale di crescita limitato nel breve termine.

Nella seduta mattutina, le azioni Volvo hanno registrato un calo dell’1,9% (08:50 GMT), riflettendo le preoccupazioni degli investitori. Secondo Goldman Sachs, il barometro della domanda di camion, basato sui dati preliminari del terzo trimestre 2025, rimane sotto la media storica. Questo andamento evidenzia un indebolimento degli ordini negli Stati Uniti e solo un modesto miglioramento in Europa, scenario che pesa sulle prospettive di tutto il comparto.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Domanda in calo e previsioni riviste

Il report sottolinea un dato allarmante: gli ordini di camion di Classe 8 negli USA sono diminuiti del 25% dall’inizio del 2025, mentre il rapporto book-to-bill per l’intero settore è sceso sotto quota 1 nel secondo trimestre, dopo una breve ripresa nei primi mesi dell’anno.

Guardando al futuro, Goldman Sachs prevede per il 2025:

–18% di consegne di camion negli Stati Uniti

di consegne di camion negli –10% in Europa

La banca stima però una ripresa parziale nel 2026, con un ulteriore –10% negli USA, ma una crescita stimata del +15% in Europa.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Pressioni sui margini e rischi legati ai dazi

Gli analisti hanno spiegato che il downgrade di Volvo deriva da un potenziale di rialzo limitato e da una posizione più conservativa sulle stime di redditività. In particolare, Goldman Sachs si colloca 9-10% al di sotto del consenso sugli EBIT rettificati per il 2025 e 2026.

Tra i principali fattori di rischio citati ci sono:

Margini più bassi nella divisione attrezzature da costruzione

nella divisione Pressioni derivanti dai dazi USA: la divisione construction di Volvo, che importa negli Stati Uniti, potrebbe subire un impatto negativo se venissero applicati i dazi della Sezione 232 nel 2026.

Il target price a 12 mesi resta sostanzialmente invariato a 298 SEK, con un potenziale di rialzo limitato al 7%, in linea con le prospettive caute su tutto il comparto dei beni strumentali.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Impatto sugli altri produttori europei

Non è solo Volvo a essere sotto pressione: l’intero settore dei camion sta affrontando prospettive deboli. Secondo Goldman Sachs:

Daimler Truck soffre ancora una domanda statunitense debole e scorte vicine ai massimi storici . Per questo motivo, la banca ha tagliato le stime EBIT di –8% per il 2026 e –7% per il 2027 . Il target price resta fissato a 40 € con rating “neutrale” .

soffre ancora una e . Per questo motivo, la banca ha di e . Il resta fissato a con rating . Traton mostra un miglioramento solo moderato in Europa dopo la ripresa del primo trimestre, ma segnali di debolezza in Brasile hanno spinto Goldman a ridurre le stime EBIT di –4% per il 2026 e –3% per il 2027. Il titolo mantiene rating “neutrale” con un target price di 28,7 €.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Prospettive per il settore

Secondo Goldman Sachs, il settore dei produttori di camion e attrezzature rimarrà sotto pressione almeno fino a quando non si registrerà un deciso aumento degli ordini sia negli Stati Uniti sia in Europa. Per il momento, la banca mantiene un approccio prudente e prevede che i produttori avranno difficoltà a superare le aspettative di consenso nel breve termine.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.6/5 (1078) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.4/5 (945) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 4.1/5 (672) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.6/5 (1081) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 4.7/5 (912) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 5/5 (715) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.