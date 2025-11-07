Amadeus - BorsaInside.com

Amadeus IT Group (BME: AMA) chiude i primi nove mesi del 2025 con risultati superiori alle attese e un’accelerazione evidente nel terzo trimestre. Le azioni del gruppo tecnologico spagnolo, specializzato in soluzioni per il settore dei viaggi, sono salite di oltre il 2% a Madrid, spinte da numeri solidi su tutti i fronti: ricavi in aumento, profitti in crescita e margini operativi in espansione.

Nei primi nove mesi dell’anno, il gruppo ha registrato ricavi totali per 4,89 miliardi di euro, in crescita del 6,4% su base annua e dell’8% a valuta costante. Il reddito operativo ha raggiunto 1,42 miliardi di euro (+8,4%), mentre l’EBIT rettificato è salito a 1,47 miliardi di euro (+8,7% a valuta costante). L’utile netto si è attestato a 1,09 miliardi di euro, in rialzo del 10,1%, con un free cash flow di 955 milioni di euro, sostenuto da un brillante terzo trimestre.

Il debito netto del gruppo si è ridotto a 2,22 miliardi di euro, pari a 0,9 volte l’EBITDA degli ultimi dodici mesi, segno di una struttura finanziaria stabile e sostenibile.

L’amministratore delegato Luis Maroto ha commentato con soddisfazione i risultati, sottolineando come il trimestre abbia mostrato “un’accelerazione della crescita dei ricavi e un’espansione dei margini”. Maroto ha aggiunto che la rilevanza di Amadeus sul mercato “è aumentata grazie all’acquisizione di nuovi clienti in tutti i settori, inclusi quelli legati all’hospitality e al sistema di prenotazione centrale”.

Un elemento chiave del successo del gruppo è rappresentato dagli investimenti in innovazione e intelligenza artificiale. Nei primi nove mesi del 2025, la spesa in ricerca e sviluppo ha superato 1 miliardo di euro, confermando la volontà dell’azienda di rafforzare la propria leadership tecnologica.

Guardando all’ultimo trimestre dell’anno, Maroto ha ribadito che le previsioni per il 2025 restano invariate a valuta costante, segno di fiducia nella solidità del business.

Risultati per divisione

La crescita di Amadeus è stata trainata da tutte le principali aree operative: Air IT Solutions, Hospitality & Other Solutions e Air Distribution.

Air IT Solutions ha generato 1,74 miliardi di euro di ricavi (+6,5%), grazie a un incremento del 3,7% dei passeggeri imbarcati e del 4% dei ricavi per passeggero a valuta costante . La domanda è rimasta sostenuta in particolare nella regione Asia-Pacifico , dove la crescita ha raggiunto il 7,6% , trainata dal traffico aereo e da nuove implementazioni dei clienti.

ha generato di ricavi (+6,5%), grazie a un incremento del e del . La domanda è rimasta sostenuta in particolare nella regione , dove la crescita ha raggiunto il , trainata dal traffico aereo e da nuove implementazioni dei clienti. Hospitality & Other Solutions ha totalizzato 776 milioni di euro di ricavi (+5,8%, +8,1% a valuta costante). Nel terzo trimestre, la crescita ha accelerato fino al 9,4% a valuta costante , grazie all’espansione della clientela e al miglioramento dei servizi offerti.

ha totalizzato di ricavi (+5,8%, +8,1% a valuta costante). Nel terzo trimestre, la crescita ha accelerato fino al , grazie all’espansione della clientela e al miglioramento dei servizi offerti. Air Distribution ha raggiunto 2,37 miliardi di euro di ricavi (+6,6%, +8% a valuta costante), con prenotazioni in aumento del 2,7% nei nove mesi e del 4% nel solo terzo trimestre. Anche qui, l’Asia-Pacifico ha rappresentato il mercato più dinamico, con un balzo del 12,1% delle prenotazioni.

Margini e utili in crescita

L’EBITDA del gruppo è salito del 7,1%, raggiungendo 1,93 miliardi di euro, con un margine del 39,4%, in leggero miglioramento rispetto al 39,2% dell’anno precedente.

L’utile per azione base è cresciuto a 2,46 euro (da 2,27), mentre l’EPS diluito rettificato è aumentato a 2,48 euro (da 2,28), confermando il costante miglioramento della redditività per gli azionisti.

Prospettive

Grazie alla ripresa globale dei viaggi, alla domanda crescente nel settore aereo e all’espansione nei servizi digitali per hotel e aeroporti, Amadeus chiude il 2025 con una traiettoria di crescita solida. L’uso sempre più esteso dell’intelligenza artificiale nelle soluzioni di viaggio e i continui investimenti in ricerca rendono il gruppo madrileno uno dei protagonisti più forti del settore travel tech mondiale.

