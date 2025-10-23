ATOSS Software - BorsaInside.com

Le azioni di ATOSS Software AG (ETR: AOFG) hanno registrato un netto rialzo del 7,1% alla Borsa di Francoforte dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, che hanno battuto le attese del mercato e confermato la solidità della crescita aziendale.

Il fatturato trimestrale è salito del 12% su base annua, raggiungendo 47,2 milioni di euro, grazie alla forte espansione dei ricavi cloud e alla crescente domanda di soluzioni per la gestione digitale della forza lavoro. L’azienda tedesca, nonostante un contesto macroeconomico ancora incerto, continua così a rafforzare la propria posizione di leadership nel settore del software HR.

L’utile operativo (EBIT) si è attestato a 17,2 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto ai 16,1 milioni del terzo trimestre 2024, con un margine EBIT del 36%, segno di un’elevata redditività e di un efficace controllo dei costi. Particolarmente significativo il contributo del business cloud, che ha registrato un incremento del 25% a 23,4 milioni di euro, rispetto ai 18,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Sempre più centrale anche la componente di ricavi ricorrenti, che ora rappresenta il 70% del totale, contro il 68% del 2024, assicurando una maggiore stabilità e prevedibilità dei flussi di cassa futuri.

Il direttore finanziario Christof Leiber ha commentato i risultati sottolineando che “nonostante le difficoltà economiche globali, ATOSS è riuscita a migliorare sia i ricavi che gli utili, mantenendo un percorso di crescita costante e sostenibile”.

Nei primi nove mesi del 2025, l’azienda ha raggiunto ricavi complessivi per 139,3 milioni di euro, in aumento dell’11% rispetto ai 125,9 milioni del 2024. I ricavi da cloud e abbonamenti hanno segnato un incremento ancora più marcato, pari al 28%, toccando 67,6 milioni di euro e rappresentando ormai quasi la metà (48%) del giro d’affari complessivo, rispetto al 42% di un anno fa.

Un altro segnale positivo arriva dal portafoglio ordini, che ha evidenziato una forte ripresa nel terzo trimestre dopo un avvio d’anno più lento. Il valore degli ordini cloud e in abbonamento impegnati per i prossimi 12 mesi è infatti salito a 101,7 milioni di euro, rispetto agli 85,8 milioni registrati alla fine del 2024, indicando una domanda in accelerazione.

Alla luce di questi risultati, ATOSS Software ha deciso di rivedere al rialzo le proprie previsioni per il 2025, stimando ora un margine EBIT del 34% (contro la precedente guidance di “almeno 31%”) e confermando un obiettivo di fatturato annuale di circa 190 milioni di euro.

Con la crescita trainata dal cloud, la solidità dei ricavi ricorrenti e un margine operativo in aumento, ATOSS si conferma come uno dei protagonisti più affidabili nel mercato europeo del software aziendale.

