Le azioni ATOSS Software AG (ETR: AOFG) hanno registrato un deciso rialzo del 7,1% alla Borsa di Francoforte, spinte dai risultati del terzo trimestre 2025 che hanno superato le aspettative degli analisti. Il gruppo tedesco, specializzato in soluzioni software per la gestione del personale, ha confermato la propria solidità anche in un contesto economico complesso, proseguendo il trend di crescita che dura ormai da diversi trimestri consecutivi.

Nel periodo in esame, i ricavi sono saliti del 12% su base annua, raggiungendo 47,2 milioni di euro contro i 42,1 milioni dello stesso trimestre del 2024. La performance è stata trainata principalmente dal business cloud, ormai fulcro dell’espansione di ATOSS, che ha registrato un incremento del 25%, passando da 18,7 a 23,4 milioni di euro.

Anche la redditività operativa è migliorata: l’EBIT del terzo trimestre è cresciuto del 7% a 17,2 milioni di euro, con un margine operativo del 36%, uno dei più alti del settore software europeo. L’azienda ha inoltre evidenziato un costante aumento dei ricavi ricorrenti, che ora rappresentano il 70% del fatturato complessivo, contro il 68% di un anno fa, rafforzando così la prevedibilità delle entrate future.

«Nonostante le difficoltà del contesto macroeconomico, ATOSS ha continuato a migliorare ricavi e profitti, consolidando la crescita registrata nei trimestri precedenti», ha commentato Christof Leiber, CFO della società.

Guardando ai primi nove mesi del 2025, i ricavi totali hanno raggiunto 139,3 milioni di euro, in aumento dell’11% rispetto ai 125,9 milioni del 2024. La componente cloud e abbonamenti è cresciuta ancora più rapidamente, segnando un +28% a 67,6 milioni di euro e portando la quota al 48% del totale, rispetto al 42% dell’anno precedente.

Un altro segnale positivo arriva dal portafoglio ordini cloud e subscription, che ha toccato i 101,7 milioni di euro, in netto rialzo rispetto agli 85,8 milioni di fine 2024. Ciò indica una forte domanda per i servizi digitali e una base clienti in espansione, elementi che garantiscono continuità di crescita anche nei prossimi trimestri.

Alla luce di questi risultati, il management ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero 2025, portando il margine EBIT atteso al 34% (dal precedente target minimo del 31%) e confermando l’obiettivo di fatturato a circa 190 milioni di euro.

Il mercato ha accolto con entusiasmo la revisione delle stime, premiando il titolo ATOSS per la sua solidità finanziaria, l’elevata redditività e la capacità di adattamento in un contesto competitivo in continua evoluzione. Con una crescita costante del business cloud e una base di ricavi sempre più ricorrente, la società si conferma tra le software house europee più resilienti e redditizie del momento.

