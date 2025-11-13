Aviva - BorsaInside.com

Aviva ha diffuso un aggiornamento trimestrale solido, con risultati superiori alle attese e nuovi obiettivi finanziari ancora più ambiziosi. Nonostante la crescita generalizzata e l’impatto positivo derivante dall’acquisizione di Direct Line, le azioni del gruppo assicurativo britannico hanno perso oltre il 4% nelle prime ore di contrattazione a Londra, segno di prese di profitto dopo la recente corsa del titolo.

Secondo quanto comunicato dalla società, Aviva prevede di raggiungere i propri obiettivi finanziari del 2026 già entro il 2025, grazie a una gestione più efficiente e a una solida crescita in tutti i segmenti di business. La compagnia ha inoltre annunciato nuovi traguardi a medio termine: un incremento medio annuo dell’utile operativo per azione (EPS) dell’11% tra il 2025 e il 2028, un rendimento del capitale proprio IFRS superiore al 20% e oltre 7 miliardi di sterline di rimesse di liquidità nel triennio 2026-2028.

La CEO Amanda Blanc ha sottolineato come negli ultimi cinque anni Aviva abbia completato una profonda trasformazione, riuscendo a generare valore stabile per clienti e azionisti:

"Abbiamo costruito una base solida e sostenibile. Ora stimiamo di centrare i nostri obiettivi un anno prima del previsto, segno che la strategia di semplificazione e crescita sta funzionando."

Integrazione di Direct Line e sinergie oltre le previsioni

L’assicuratore ha confermato che l’integrazione di Direct Line sta procedendo più rapidamente del previsto. L’obiettivo di risparmio sui costi è stato rivisto a 225 milioni di sterline, quasi il doppio della stima iniziale, mentre le sinergie di capitale previste supereranno i 500 milioni di sterline, una volta ottenuto il via libera delle autorità di vigilanza.

Il gruppo ha inoltre ribadito l’intenzione di riprendere il programma di riacquisto di azioni proprie nel 2025, in misura più ampia rispetto al passato, per sostenere il valore per gli azionisti e compensare l’aumento del numero di azioni in circolazione.

Indicatori finanziari e solidità patrimoniale

Per il 2025 Aviva stima un utile operativo di circa 2,2 miliardi di sterline e mantiene una solvibilità molto solida, con un rapporto di copertura del capitale al 177% alla fine del terzo trimestre. Blanc ha definito le prospettive dell’azienda “mai così positive”, sottolineando che entro il 2028 oltre il 75% del portafoglio sarà composto da attività a bassa intensità di capitale, in grado di garantire maggiore stabilità nel lungo periodo.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Crescita diffusa nei settori assicurativi e nella gestione patrimoniale

Il comparto delle assicurazioni generali ha continuato a registrare una performance robusta: i premi lordi sono aumentati del 12%, raggiungendo 10 miliardi di sterline nei primi nove mesi dell’anno, con un incremento del 17% nei mercati di Regno Unito e Irlanda e progressi significativi anche in Canada.

Il combined operating ratio è migliorato al 94,4%, grazie a politiche di prezzo più efficaci e a minori perdite legate a eventi meteorologici.

Nel settore wealth management, i flussi netti positivi hanno toccato 8,3 miliardi di sterline, portando gli asset complessivi in gestione a 224 miliardi di sterline, mentre le vendite pensionistiche si sono mantenute solide nonostante il confronto con un anno particolarmente favorevole.

