Deutsche Bank ha aggiornato la sua valutazione su Associated British Foods Plc (LON: ABF), portando il rating da sell a hold. Contestualmente, la banca tedesca ha corretto al ribasso il prezzo obiettivo, portandolo a 2000 pence dai precedenti 2130 pence, a seguito di un calo di circa il 15% del titolo rispetto ai massimi di agosto. Nella seduta più recente il titolo ha chiuso a 1991,50 pence.

Secondo l’analista Adam Cochrane, il ribasso registrato nelle ultime settimane ha già inglobato gran parte dei rischi che avevano portato al declassamento di fine agosto, quando Deutsche Bank aveva espresso timori legati al rallentamento delle vendite comparabili di Primark, al calo della redditività del comparto zucchero e alla pressione sui margini alimentari.

La recente dichiarazione pre-chiusura del gruppo ha confermato queste criticità, ma l’istituto non prevede un’ulteriore immediata erosione della redditività. Restano comunque delle perplessità sull’andamento delle vendite like-for-like di Primark, mentre le nuove stime indicano un possibile ridimensionamento dell’utile per azione (EPS) compreso tra l’1% e il 3% per il periodo 2025-2027.

Con il nuovo target price fissato a 2000 pence, le azioni AB Foods vengono ora valutate a circa 10,5 volte il rapporto prezzo/utili (P/E) stimato per il 2026, un multiplo che riflette meglio il bilanciamento tra rischi e opportunità sul medio termine.

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

