Abivax e Lilly - BorsaInside.com

Le azioni Abivax registrano un deciso rialzo dopo il ritorno di insistenti indiscrezioni su un possibile interesse di acquisizione da parte di Eli Lilly. Le nuove voci hanno rapidamente riacceso l’attenzione del mercato sulla società biotecnologica francese, già al centro dell’interesse degli investitori negli ultimi mesi.

Nella mattinata di lunedì, il titolo Abivax ha guadagnato circa il 9% sulla Borsa di Parigi, mentre le azioni quotate negli Stati Uniti hanno messo a segno un progresso vicino al 10% nelle contrattazioni pre market. Un movimento che riflette l’ottimismo degli operatori finanziari di fronte alla prospettiva di un’operazione straordinaria.

Secondo quanto riportato da fonti di stampa francesi, rappresentanti di Eli Lilly avrebbero incontrato funzionari del Tesoro francese all’inizio di dicembre. L’obiettivo dei colloqui sarebbe stato quello di valutare il quadro normativo e istituzionale legato a una possibile acquisizione, un passaggio fondamentale in operazioni che coinvolgono società strategiche nel settore delle biotecnologie.

Il titolo Abivax aveva già mostrato una forte volatilità nelle scorse settimane, quando avevano iniziato a circolare le prime voci su un potenziale interesse del gruppo farmaceutico statunitense. In quel frangente, gli investitori avevano scommesso sulla possibilità di un’offerta formale, spingendo il valore delle azioni verso l’alto. Da parte sua, Eli Lilly ha mantenuto una posizione prudente, ribadendo di non commentare eventuali attività di sviluppo aziendale.

L’attenzione del mercato su Abivax resta comunque sostenuta per ragioni che vanno oltre le indiscrezioni di acquisizione. A luglio, la società ha annunciato risultati molto positivi dalla sperimentazione clinica di Fase 3 del suo principale candidato farmaco, obefazimod, in sviluppo per il trattamento della colite ulcerosa. La pubblicazione dei dati ha segnato un punto di svolta nella percezione del potenziale commerciale del progetto.

Subito dopo l’annuncio, le azioni Abivax quotate a Parigi avevano registrato un rialzo eccezionale, superando il 500% in una sola seduta. Un movimento straordinario che ha riflesso la rapida rivalutazione delle prospettive di crescita della società da parte del mercato.

Sull’onda di questo rinnovato interesse e della forte performance del titolo, Abivax ha successivamente deciso di rivolgersi ai mercati dei capitali, presentando una richiesta per un’offerta fino a 400 milioni di dollari in American Depositary Shares, con l’obiettivo di rafforzare la struttura finanziaria e sostenere le fasi successive dello sviluppo clinico.

Il possibile dossier Abivax si inserisce in una strategia più ampia di espansione perseguita da Eli Lilly. All’inizio di questo mese, il gruppo ha infatti completato l’acquisizione di Adverum Biotechnologies, società specializzata in terapie geniche, rafforzando in modo significativo la propria presenza nel settore oftalmologico.

L’operazione ha previsto il pagamento di 3,56 dollari per azione in contanti, a cui si aggiungono diritti di valore contingente legati al raggiungimento di specifici obiettivi regolatori e commerciali. Un’operazione che conferma l’approccio aggressivo di Eli Lilly nel rafforzare la propria pipeline attraverso acquisizioni mirate.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

