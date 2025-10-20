Accelleron - BorsaInside.com

Seduta positiva per Accelleron Industries (SIX: ACLN), con il titolo in rialzo alla Borsa di Zurigo dopo la nuova analisi pubblicata da UBS Global Research. La banca svizzera ha aggiornato le proprie stime sugli utili e sui ricavi della società, specializzata in apparecchiature industriali e turbocompressori per il settore marittimo, a seguito del rinvio di 12 mesi dell’adozione del Framework Net-Zero da parte dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).

Secondo quanto comunicato venerdì scorso, l’IMO – organismo delle Nazioni Unite – ha deciso di posticipare di un anno la votazione sul piano globale volto a ridurre le emissioni del trasporto marittimo, che prevede nuove regole ambientali e un sistema di tariffazione delle emissioni di gas serra (GHG).

UBS ritiene che, una volta introdotto, il framework IMO possa rappresentare un forte catalizzatore per la domanda di soluzioni Accelleron, in particolare turbocompressori, pompe d’iniezione e software di ottimizzazione dei consumi, fondamentali per l’efficienza dei motori navali di nuova generazione.

Tuttavia, con il rinvio ufficiale, la banca ha deciso di spostare di un anno la previsione di crescita legata a queste normative, stimando ora un impatto più concreto a partire dal 2027 (invece che dal 2026) e una fase di implementazione più graduale.

Per riflettere questo scenario, UBS ha tagliato le stime sull’utile per azione (EPS): invariato per il 2025, ma rivisto al ribasso del 4% per il 2026 e del 3% per il 2027. Conseguentemente, il target price è stato ridotto da 75 a 69 franchi svizzeri, pur mantenendo una raccomandazione “Buy” sul titolo, grazie alle solide prospettive di medio-lungo periodo.

Nel suo report, UBS sottolinea anche come il meccanismo di carbon pricing previsto dall’IMO potrebbe generare un mercato da oltre 10 miliardi di dollari l’anno, con un sistema di “unità correttive” per le flotte più inquinanti (dal costo stimato tra 100 e 380 milioni di dollari per tonnellata di CO2) e di crediti scambiabili per quelle più virtuose. Un contesto che favorirebbe aziende come Accelleron, pronte a fornire tecnologie per la riduzione delle emissioni e l’efficientamento dei motori.

Sul fronte della redditività, la banca elvetica ha leggermente aggiornato anche i margini operativi attesi, stimando un EBIT rettificato del 25% nel 2025, 25,3% nel 2026 e 26% nel 2027, grazie a un miglior mix di prodotti e alla leva operativa crescente.

Il nuovo prezzo obiettivo di 69 CHF deriva da un modello DCF (Discounted Cash Flow) che tiene conto delle nuove previsioni per il periodo 2025-2029, con una crescita terminale del 2,5% e un WACC del 7,2%. Nonostante la revisione prudenziale, UBS continua a vedere in Accelleron un titolo strategico nel percorso di decarbonizzazione del settore marittimo, destinato a trarre vantaggio dalle future politiche ambientali globali.

