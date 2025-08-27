Un investitore con uno schermo pieno di cifre sull'andamento dei titoli
Accelleron - BorsaInside.com
Le azioni di Accelleron Industries AG (SIX: ACLN) hanno perso oltre il 3% nella seduta di mercoledì, nonostante il gruppo svizzero specializzato in turbocompressori abbia riportato risultati semestrali in forte crescita. A pesare sul titolo è stata la decisione dell’azienda di ridurre le previsioni di margine operativo per l’intero anno, a causa dell’introduzione dei nuovi dazi statunitensi sui beni svizzeri.

Margini rivisti al ribasso, ma ricavi in forte crescita

Accelleron ha abbassato la guidance sull’EBITA per il 2025, stimando ora un margine compreso tra il 24% e il 25%, rispetto alla precedente forchetta del 25%-26%. Nonostante ciò, i dati del primo semestre mostrano una solida espansione dei ricavi e della redditività:

  • Ricavi: +20,3% a 608 milioni di dollari
  • EBITA operativo: +20,8% a 154,9 milioni di dollari
  • Utile netto: +29,5% a 114,7 milioni di dollari
  • Conversione del free cash flow: salita al 70,3%, contro il 34,4% dello stesso periodo del 2024

Performance per segmenti: crescita sostenuta su più fronti

Nel segmento Medium & Low Speed, i ricavi sono aumentati del 18,9% raggiungendo 458,8 milioni di dollari, spinti dalla forte domanda di retrofit e aggiornamenti marini e dagli ordini elevati per i sistemi di iniezione carburante. L’EBITA operativo del comparto è salito del 19,7% a 116,2 milioni di dollari.

Il segmento High Speed ha registrato ricavi per 149,2 milioni di dollari, in crescita del 24,6% rispetto al 2024. La spinta principale arriva dalla crescente necessità di soluzioni di backup energetico e di alimentazione primaria per i data center statunitensi, mentre la domanda legata alla compressione del gas si è mantenuta stabile. In questo comparto, l’EBITA operativo è cresciuto del 24,4% a 38,7 milioni di dollari, con un margine leggermente in calo al 25,9%.

L’impatto dei dazi USA e le contromisure aziendali

Il CEO Daniel Bischofberger ha sottolineato come l’introduzione del nuovo dazio del 39% sui beni svizzeri rappresenti una sfida significativa per l’azienda. Tuttavia, Accelleron ha già delineato un piano di azione che prevede:

  • Adeguamento dei listini per compensare l’impatto dei dazi
  • Riconfigurazione delle catene del valore per ottimizzare la produzione
  • Incremento dell’efficienza operativa per preservare la competitività sul mercato USA

Previsioni 2025 confermate: crescita a doppia cifra

Nonostante le incertezze derivanti dal contesto geopolitico e commerciale, Accelleron ha confermato le previsioni sui ricavi per l’intero anno, stimando una crescita a valuta costante compresa tra il 16% e il 19%.

L’azienda resta quindi ben posizionata per continuare la propria espansione globale, ma il mercato rimane cauto di fronte ai potenziali effetti negativi dei dazi americani sui margini futuri.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

