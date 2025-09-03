Adidas - BorsaInside.com

Le azioni Adidas (ETR: ADSGN) hanno registrato un forte balzo di oltre il 4% mercoledì, spinte dall’aggiornamento del rating da parte di Jefferies, che ha alzato la raccomandazione da “hold” a “buy”. La decisione degli analisti riflette l’ottimismo sulla capacità del marchio tedesco di crescere oltre le previsioni, grazie a driver solidi e a un posizionamento strategico nel settore sportivo globale.

Il target price è stato fissato a 220 euro, ben al di sopra del precedente prezzo di chiusura a 166 euro, delineando un potenziale rialzo del 33%. Negli ultimi dodici mesi, il titolo ha oscillato tra un massimo di 263,80 euro e un minimo di 160,75 euro, con una capitalizzazione di mercato attuale di circa 30,4 miliardi di euro.

Adidas torna a correre grazie a sport, abbigliamento e Mondiali 2026

Secondo Jefferies, le preoccupazioni sul possibile rallentamento della linea Terrace sono state sovrastimate. Al contrario, gli analisti segnalano ottimi segnali di crescita nei segmenti running, abbigliamento sportivo e calcio, dove Adidas sta rafforzando la propria posizione anche attraverso partnership strategiche.

In vista dei Mondiali di Calcio 2026, il marchio tedesco punta a consolidare la leadership, spingendo sul trasferimento della domanda dalle calzature all’abbigliamento tecnico e alle sponsorizzazioni delle principali squadre nazionali. L’azienda ha inoltre ottenuto risultati notevoli con il successo delle scarpe da running Adizero, già sold-out in diversi mercati.

Impatto dei dazi, dollaro debole e margini sotto controllo

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione dei dazi doganali e dell’esposizione valutaria. Nonostante Adidas preveda un aumento dei costi pari a 200 milioni di euro nella seconda metà del 2025, la minore base di ricavi negli Stati Uniti e la struttura di approvvigionamento al 100% in dollari dovrebbero mitigare l’impatto sui margini.

Inoltre, la possibile riduzione dei dazi sulle importazioni da Pakistan, Thailandia e Cambogia potrebbe alleggerire ulteriormente la pressione sui costi e aprire la strada a migliori previsioni sull’EBIT per l’intero esercizio. I risultati ufficiali saranno pubblicati il 29 ottobre 2025.

Stime degli utili riviste al rialzo: crescita fino al 2027

Jefferies ha aggiornato le proiezioni sugli utili, alzando la stima dell’utile per azione (EPS) per il 2025 a 7,63 euro, rispetto ai 7,37 euro precedenti. Anche le prospettive a lungo termine sono particolarmente positive, con EPS attesi a:

7,63 euro nel 2025

10,47 euro nel 2026

12,27 euro nel 2027

Questo trend di crescita rafforza la fiducia degli investitori sulla solidità della strategia Adidas e sulla capacità del gruppo di generare margini più elevati nel medio periodo.

Sponsorizzazioni, innovazione e performance: la chiave del rilancio

Il nuovo slancio del marchio passa anche dal rafforzamento delle sponsorizzazioni sportive e dall’investimento in innovazione tecnologica. Adidas continua a puntare sulle linee premium, come le Adizero per il running, mentre amplia la gamma di prodotti legati al calcio, settore chiave in vista delle competizioni internazionali.

Gli analisti di Jefferies ritengono che questa combinazione di brand awareness, partnership strategiche e diversificazione dei prodotti possa portare il titolo a una fase di crescita strutturale, con opportunità importanti per gli investitori a medio-lungo termine.

