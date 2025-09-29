Admiral - BorsaInside.com

L’analista americano Jefferies ha migliorato la raccomandazione su Admiral Group (LON:ADML), storico gruppo assicurativo britannico specializzato nel ramo auto e nelle polizze generali. Il titolo passa da hold a buy, grazie a quello che viene definito un punto d’ingresso particolarmente interessante dopo anni di forte compressione dei multipli rispetto al settore.

Valutazione e potenziale di crescita

Secondo Jefferies, le azioni Admiral hanno margini di rialzo significativi: il target price è stato fissato a 4.100 sterline, con un potenziale incremento di circa +29% dai valori attuali, a cui si aggiunge un dividend yield del 7%.

Nonostante da inizio 2025 il titolo abbia già guadagnato il 25%, superando l’indice SXIP (+16%), il rapporto prezzo/utili (P/E) resta fermo intorno a 14x, un livello considerato molto basso rispetto ai fondamentali. Negli ultimi due anni il P/E assoluto di Admiral si è ridotto del 26%, mentre lo sconto relativo rispetto al settore è arrivato al 45%.

Perché Jefferies punta su Admiral

Il declassamento del titolo nel recente passato è stato legato al clima di incertezza sul mercato assicurativo auto britannico, penalizzato dal picco dei prezzi del 2023 e dalle indagini della FCA sul finanziamento dei premi. Tuttavia, Jefferies sottolinea come la distanza tra sentiment di mercato e fondamentali non sia mai stata così marcata.

Il gruppo ha infatti chiuso il 2024 come l’anno più redditizio della sua storia, grazie a:

+15% di crescita nelle polizze auto UK

margini di sottoscrizione superiori di circa 20 punti percentuali rispetto ai concorrenti

rispetto ai concorrenti forte leva operativa e riserve ai massimi

Inoltre, Admiral sta migliorando i risultati nei segmenti Casa, Europa e Money, mentre dalle attività di riassicurazione sono attese ulteriori commissioni di profitto.

Stime sugli utili e scenari futuri

Jefferies prevede un CAGR dell’EPS dell’8% nel triennio 2025-2027, con stime superiori al consenso del mercato del 6-12%. Per il periodo:

EPS FY25e: +34%

EPS FY26e: +26%

EPS FY27e: +18%

Il broker evidenzia come i rischi regolamentari siano meno gravi di quanto percepito: la FCA dovrebbe chiudere l’inchiesta sul finanziamento dei premi entro fine anno, senza introdurre divieti o tetti agli interessi. Inoltre, il business accessorio legato ai premi pesa meno del 30% degli utili, rendendo eccessivo lo scetticismo del mercato.

Catalizzatori e possibili sorprese positive

Oltre alla crescita organica, Admiral potrebbe beneficiare di:

rilasci di riserve tecniche

profit sharing da sottoscrizioni precedenti

espansione nei mercati esteri

I catalizzatori chiave che potrebbero influenzare il titolo nei prossimi mesi includono i dati su inflazione dei premi e le statistiche ufficiali pubblicate dall’ONS britannico e dall’ABI.

Valutazioni di rischio e scenari

Il profilo rischio/rendimento è ritenuto attraente. Jefferies fissa tre scenari di prezzo:

Base case : 4.100 sterline

: 4.100 sterline Bull case : 4.700 sterline

: 4.700 sterline Bear case: 2.700 sterline

Infine, anche i segmenti minori (Casa e Viaggi), che rappresentano circa il 6% degli utili, hanno già incorporato nei prezzi eventuali pressioni regolamentari.

