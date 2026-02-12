Le azioni di Adyen finiscono sotto pressione e lasciano sul terreno circa il 17% in una sola seduta. A innescare le vendite sono stati i conti del quarto trimestre, giudicati deludenti rispetto alle aspettative del mercato, e una guidance 2026 considerata troppo conservativa dagli analisti.
Il gruppo olandese dei pagamenti digitali, quotato ad Amsterdam, ha scontato in particolare l’effetto negativo dei cambi e un outlook che non ha convinto gli investitori.
Ricavi in crescita, ma sotto il consenso
Nel secondo semestre (luglio-dicembre), Adyen ha registrato:
- Ricavi netti in aumento del 21% a cambi costanti, a €1,27 miliardi
- EBITDA in crescita del 23% su base annua, a €702,1 milioni
- Margine EBITDA in espansione al 55%
Numeri solidi sulla carta, ma che non sono bastati a soddisfare il mercato.
Nel solo quarto trimestre:
- I ricavi netti sono saliti del 19% a cambi costanti, raggiungendo €672 milioni
- Il dato risulta però inferiore del 2% rispetto al consenso di Visible Alpha, secondo le stime riportate da Jefferies
Anche i volumi processati hanno mostrato una crescita significativa, ma leggermente sotto le attese:
- €745 miliardi nel secondo semestre (+19% anno su anno)
- €398 miliardi nel Q4, circa il 2% sotto il consenso
Il principale fattore penalizzante? Il rafforzamento dell’euro e l’indebolimento del dollaro USA, che hanno inciso sui risultati riportati.
Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida
Guidance 2026: crescita più moderata del previsto
A pesare maggiormente sul titolo è stata la nuova guidance per il 2026.
Adyen prevede:
- Crescita dei ricavi netti a cambi costanti tra il 20% e il 22%
- Margini EBITDA in linea con i livelli del 2025
Si tratta di un obiettivo inferiore rispetto alle precedenti ambizioni di crescita “tra il basso e il medio 20%” e circa il 2% sotto il consenso nel punto medio.
Sul fronte della redditività, la guidance implica un EBITDA compreso tra €1,47 e €1,51 miliardi, circa il 5% al di sotto delle stime di mercato secondo Jefferies.
Gli analisti hanno definito i risultati “complessivamente solidi, ma inferiori alle aspettative”, sottolineando che la prudenza sul 2026 potrebbe continuare a pesare sul titolo nel breve termine.
Occupazione e struttura: crescita controllata
Nel corso dell’anno, l’organico è cresciuto del 10%, arrivando a 4.771 dipendenti a fine esercizio. Un’espansione coerente con la strategia di sviluppo internazionale del gruppo, ma comunque più contenuta rispetto alle fasi di forte accelerazione post-pandemia.
Obiettivo 2028: margini oltre il 55%
Nonostante la reazione negativa del mercato, la società ha ribadito un target di medio periodo ambizioso:
Margine di profitto core superiore al 55% entro il 2028
(rispetto a circa il 53% registrato lo scorso anno)
Un segnale che la direzione rimane focalizzata sulla redditività e sull’efficienza operativa, oltre che sulla crescita dei volumi.
Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona
Perché il titolo Adyen è crollato?
Il calo in Borsa riflette una combinazione di fattori:
- Ricavi trimestrali leggermente sotto il consenso
- Volumi inferiori alle aspettative
- Effetto cambi sfavorevole
- Guidance 2026 più prudente del previsto
In un contesto di mercato particolarmente sensibile alle prospettive di crescita nel settore fintech, anche uno scostamento minimo rispetto alle attese può tradursi in forti movimenti del titolo.
Cosa aspettarsi ora dal titolo
Nel breve termine, la performance delle azioni dipenderà dalla capacità del management di:
- Dimostrare che la guidance è prudenziale
- Recuperare momentum sui volumi processati
- Mitigare l’impatto delle valute
Nel medio-lungo periodo, invece, il focus resta sulla sostenibilità dei margini e sulla capacità di mantenere una crescita superiore al 20% in un mercato dei pagamenti digitali sempre più competitivo.
Per ora, la reazione del mercato è chiara: quando le aspettative sono elevate, anche risultati solidi possono non bastare.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Investimento minimo a partire da 1$
- Deposito minimo a partire da $50
- Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7
72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Migliori Piattaforme di Trading
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
- Regulated CySEC License 247/14
- Conto di pratica gratuito da 10.000€
- Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati
Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore
- N.1 in Italia
- Regime Fiscale Amministrato
- Buono Amazon fino a 15.000€
* Avviso di rischio *
CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.