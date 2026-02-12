Adyen - BorsaInside.com

Le azioni di Adyen finiscono sotto pressione e lasciano sul terreno circa il 17% in una sola seduta. A innescare le vendite sono stati i conti del quarto trimestre, giudicati deludenti rispetto alle aspettative del mercato, e una guidance 2026 considerata troppo conservativa dagli analisti.

Il gruppo olandese dei pagamenti digitali, quotato ad Amsterdam, ha scontato in particolare l’effetto negativo dei cambi e un outlook che non ha convinto gli investitori.

Ricavi in crescita, ma sotto il consenso

Nel secondo semestre (luglio-dicembre), Adyen ha registrato:

Ricavi netti in aumento del 21% a cambi costanti , a €1,27 miliardi

, a €1,27 miliardi EBITDA in crescita del 23% su base annua , a €702,1 milioni

, a €702,1 milioni Margine EBITDA in espansione al 55%

Numeri solidi sulla carta, ma che non sono bastati a soddisfare il mercato.

Nel solo quarto trimestre:

I ricavi netti sono saliti del 19% a cambi costanti, raggiungendo €672 milioni

sono saliti del 19% a cambi costanti, raggiungendo €672 milioni Il dato risulta però inferiore del 2% rispetto al consenso di Visible Alpha, secondo le stime riportate da Jefferies

Anche i volumi processati hanno mostrato una crescita significativa, ma leggermente sotto le attese:

€745 miliardi nel secondo semestre (+19% anno su anno)

€398 miliardi nel Q4, circa il 2% sotto il consenso

Il principale fattore penalizzante? Il rafforzamento dell’euro e l’indebolimento del dollaro USA, che hanno inciso sui risultati riportati.

Guidance 2026: crescita più moderata del previsto

A pesare maggiormente sul titolo è stata la nuova guidance per il 2026.

Adyen prevede:

Crescita dei ricavi netti a cambi costanti tra il 20% e il 22%

Margini EBITDA in linea con i livelli del 2025

Si tratta di un obiettivo inferiore rispetto alle precedenti ambizioni di crescita “tra il basso e il medio 20%” e circa il 2% sotto il consenso nel punto medio.

Sul fronte della redditività, la guidance implica un EBITDA compreso tra €1,47 e €1,51 miliardi, circa il 5% al di sotto delle stime di mercato secondo Jefferies.

Gli analisti hanno definito i risultati “complessivamente solidi, ma inferiori alle aspettative”, sottolineando che la prudenza sul 2026 potrebbe continuare a pesare sul titolo nel breve termine.

Occupazione e struttura: crescita controllata

Nel corso dell’anno, l’organico è cresciuto del 10%, arrivando a 4.771 dipendenti a fine esercizio. Un’espansione coerente con la strategia di sviluppo internazionale del gruppo, ma comunque più contenuta rispetto alle fasi di forte accelerazione post-pandemia.

Obiettivo 2028: margini oltre il 55%

Nonostante la reazione negativa del mercato, la società ha ribadito un target di medio periodo ambizioso:

Margine di profitto core superiore al 55% entro il 2028

(rispetto a circa il 53% registrato lo scorso anno)

Un segnale che la direzione rimane focalizzata sulla redditività e sull’efficienza operativa, oltre che sulla crescita dei volumi.

Perché il titolo Adyen è crollato?

Il calo in Borsa riflette una combinazione di fattori:

Ricavi trimestrali leggermente sotto il consenso

Volumi inferiori alle aspettative

Effetto cambi sfavorevole

Guidance 2026 più prudente del previsto

In un contesto di mercato particolarmente sensibile alle prospettive di crescita nel settore fintech, anche uno scostamento minimo rispetto alle attese può tradursi in forti movimenti del titolo.

Cosa aspettarsi ora dal titolo

Nel breve termine, la performance delle azioni dipenderà dalla capacità del management di:

Dimostrare che la guidance è prudenziale

Recuperare momentum sui volumi processati

Mitigare l’impatto delle valute

Nel medio-lungo periodo, invece, il focus resta sulla sostenibilità dei margini e sulla capacità di mantenere una crescita superiore al 20% in un mercato dei pagamenti digitali sempre più competitivo.

Per ora, la reazione del mercato è chiara: quando le aspettative sono elevate, anche risultati solidi possono non bastare.

