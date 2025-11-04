AIB - BorsaInside.com

Le azioni di AIB Group hanno messo a segno un progresso deciso dopo la diffusione dei risultati del terzo trimestre, che hanno evidenziato un quadro operativo solido e una stabilizzazione del margine di interesse netto, elemento chiave per la redditività di un istituto bancario in una fase di normalizzazione dei tassi.

Il gruppo ha registrato 2,8 miliardi di euro di margine di interesse netto nei primi nove mesi del 2025, un calo del 10% su base annua coerente con le attese di mercato. Nel solo terzo trimestre, il margine si è attestato al 2,70 percento, valore in lieve contrazione rispetto al semestre precedente ma giudicato stabile dal management, segnale che la banca potrebbe aver superato la fase più intensa di pressione sui ricavi legati agli interessi.

La solidità patrimoniale rimane uno dei punti di forza del gruppo. Il coefficiente CET1 fully loaded ha raggiunto il 16,6 percento, superiore di circa 160 punti base al target interno e in miglioramento di un trimestre. Il dato risulta ancora più robusto considerando che non include gli utili maturati nel corso dell’anno, equivalenti a ulteriori 250 punti base, né l’impatto positivo atteso dalla cessione di AIB Merchant Services. In un contesto regolamentare sempre più stringente, questo livello di capitale rafforza la resilienza della banca e la capacità di sostenere crescita e remunerazione degli azionisti.

L’andamento dei ricavi non legati agli interessi mostra un quadro misto: le commissioni crescono del 2 percento, mentre il reddito operativo complessivo flette del 10 percento. AIB continua comunque a sviluppare l’area del wealth management, segmento strategico per bilanciare i ricavi in un periodo di tassi meno favorevoli. Anche il portafoglio crediti conferma dinamismo, con 3,6 miliardi di euro di nuovi impieghi e un saldo totale salito a 72,2 miliardi, spinto soprattutto dal mercato dei mutui irlandesi dove l’istituto mantiene una quota vicina al 30 percento dei nuovi flussi.

Sul fronte dei costi, le spese operative sottostanti aumentano del 4 percento, principalmente per investimenti e fattori inflazionistici, sebbene il personale sia leggermente in calo. Il rapporto costi ricavi al 44 percento rimane competitivo e coerente con gli obiettivi di efficienza del gruppo. I crediti deteriorati restano stabili a 2 miliardi, con un rapporto del 2,8 percento, confermando una qualità del portafoglio sotto controllo in un contesto macroeconomico più incerto.

La raccolta si conferma particolarmente solida: i depositi crescono del 2 percento nel trimestre fino a 114,3 miliardi di euro, spingendo la banca ad alzare la stima di incremento annuo a circa il 4 percento. I principali indicatori di liquidità mostrano livelli molto elevati, con un liquidity coverage ratio al 205 percento e un net stable funding ratio al 164 percento, a riprova di un profilo prudenziale estremamente robusto.

Per l’intero 2025, la banca prevede ora un margine di interesse netto superiore a 3,7 miliardi di euro, rivedendo al rialzo la precedente stima. La crescita dei prestiti dovrebbe attestarsi intorno al 3 percento, mentre le spese operative, al netto dei prelievi, sono attese in aumento del 3 percento. Migliora anche la previsione sui guadagni straordinari, portati a 150 milioni da 100 milioni. Il costo del rischio è indicato nella fascia bassa del range 20 30 punti base, e il return on tangible equity è confermato sopra il 20 percento, con una politica di dividendi che punta alla fascia alta del range di distribuzione del 40 60 percento.

Il mercato ha accolto positivamente la combinazione di margini stabilizzati, capitale in crescita, qualità del credito invariata e una revisione migliorativa delle guidance. Elementi che fanno percepire AIB come uno dei player bancari europei meglio posizionati per affrontare la prossima fase del ciclo dei tassi e continuare a distribuire rendimento agli azionisti.

