Il titolo Allfunds Group ha vissuto una seduta positiva in Borsa, spinto dall’interesse ufficialmente confermato da Deutsche Börse Group, che ha avviato negoziazioni esclusive per l’acquisizione dell’intero capitale della società specializzata nei servizi per fondi d’investimento. Si tratta di un’operazione potenzialmente decisiva per il settore finanziario europeo, con l’obiettivo di creare un polo paneuropeo capace di competere su scala globale.

Secondo quanto comunicato, il consiglio di amministrazione di Allfunds ha accettato all’unanimità di entrare in una fase negoziale riservata, sulla base di una proposta non vincolante presentata da Deutsche Börse. L’offerta prevede l’acquisto di tutte le azioni emesse e da emettere del gruppo, confermando così l’intenzione di realizzare un’integrazione completa.

La proposta economica in esame include un valore complessivo di 8,80 euro per azione, suddiviso in 4,30 euro in contanti e 4,30 euro in azioni Deutsche Börse, calcolate sulla media ponderata dei prezzi degli ultimi dieci giorni non disturbati. L’accordo contempla inoltre la possibilità per gli azionisti di Allfunds di ricevere un dividendo consentito di 0,20 euro per azione per l’anno finanziario 2025, oltre a ulteriori distribuzioni proporzionate al momento della chiusura dell’operazione: fino a 0,20 euro per azione nel 2026 e 0,10 euro per azione per ogni trimestre del 2027.

Tuttavia, l’operazione non è ancora definitiva. La società ha chiarito che l’eventuale offerta vincolante sarà subordinata a condizioni standard, tra cui la due diligence sui conti e sulle attività di Allfunds, la definizione della documentazione giuridica e l’approvazione finale dei rispettivi consigli di amministrazione. Inoltre, qualsiasi accordo sarà soggetto alle autorizzazioni delle autorità di vigilanza competenti. Non vi è quindi certezza riguardo alla conclusione dell’operazione né sui tempi.

Deutsche Börse ha sottolineato la forte logica strategica e industriale dell’operazione, evidenziando come l’integrazione contribuirebbe a rafforzare il segmento dei fund services, riducendo la frammentazione del mercato europeo e creando un ecosistema armonizzato con ambizioni globali. L’unione tra le due realtà porterebbe inoltre a significative sinergie operative, razionalizzazione dei costi, maggiore efficienza delle piattaforme e accelerazione dell’innovazione per i clienti.

L’obiettivo sarebbe quello di consolidare ulteriormente la posizione dell’Europa come hub finanziario internazionale, aumentando competitività e capacità di investimento nel settore dei servizi per fondi. In una nota, il gruppo tedesco ha ribadito che la potenziale transazione rappresenterebbe un passo chiave nel rafforzamento della solidità finanziaria dell’intero mercato continentale.

In attesa di sviluppi ufficiali, il mercato reagisce con ottimismo, premiando il titolo Allfunds e accendendo i riflettori su una delle più rilevanti operazioni del settore fintech europeo degli ultimi anni.

