Almirall - BorsaInside.com

Il terzo trimestre si chiude con un bilancio decisamente positivo per Almirall, che riesce a superare le stime degli analisti sul fronte della redditività e a confermare gli obiettivi per l’intero esercizio. La reazione della Borsa non si è fatta attendere: nelle prime ore di scambio a Madrid il titolo ha messo a segno un progresso superiore all’otto percento, segno di un rinnovato ottimismo da parte degli investitori.

La multinazionale catalana, specializzata in soluzioni dermatologiche, ha comunicato un EBITDA pari a 180,7 milioni di euro, un valore leggermente superiore alle previsioni e frutto soprattutto di una gestione più efficiente dei costi operativi. L’EBIT ha toccato quota 67,4 milioni, superando il target di consenso, mentre l’utile netto ha registrato 39,1 milioni, dato che spicca per un incremento di rilievo rispetto alle stime formulate dagli analisti.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Sul fronte dei ricavi, Almirall ha chiuso il trimestre con 825,6 milioni di euro, un valore in linea con le attese ma sostenuto dalla solida performance della divisione Focus Dermatology, che continua a rappresentare il motore principale della crescita con un aumento del 19,4 percento su base annua. Tra i prodotti che hanno trainato il periodo si distinguono Ebglyss, Ilumetri e Wynzora, che hanno rispettato le attese del mercato. Unica nota meno brillante riguarda Klisyri, che ha registrato vendite più contenute rispetto alle previsioni.

Nonostante uno scenario competitivo sempre più intenso nel settore dei trattamenti dermatologici, il gruppo conferma la visione per il 2025: una crescita dei ricavi netti compresa tra il dieci e il tredici percento, per un volume complessivo previsto tra 1,08 e 1,11 miliardi di euro, e un EBITDA stimato tra 220 e 240 milioni. Una prospettiva che gli analisti giudicano sostanzialmente allineata ai valori medi previsti per il prossimo anno.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Gli esperti di Jefferies evidenziano come l’attenzione della prossima conference call sarà concentrata sull’andamento dei lanci di Ebglyss e sulla posizione competitiva di Ilumetri, soprattutto alla luce della crescente presenza sul mercato di trattamenti rivali mirati all’interleuchina 23.

Secondo i primi feedback raccolti dai dermatologi europei, proprio Ebglyss potrebbe affermarsi come scelta di prima linea grazie a un profilo di tollerabilità favorevole e a un regime di somministrazione più semplice rispetto ad alternative ben consolidate come Dupixent.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il broker statunitense mantiene una visione rialzista sul titolo, confermando il rating Buy e un target price di 17,50 euro, sottolineando che il potenziale commerciale di Ebglyss sarebbe ancora sottovalutato dal mercato. Le stime attuali indicano per Almirall un ritmo di crescita dei ricavi vicino al nove percento annuo fino al 2030 e un progressivo miglioramento dei margini, che potrebbero avvicinarsi al 26,7 percento entro il 2028. Jefferies avverte tuttavia che Ilumetri potrebbe rallentare la sua espansione a causa della forte pressione concorrenziale nel comparto della psoriasi, dominato da molecole rivali come Tremfya e Skyrizi.

La fotografia complessiva, però, rimane positiva: Almirall archivia un trimestre solido, con indicatori in miglioramento e una strategia commerciale che continua a dare risultati, rafforzando la fiducia degli investitori in vista del prossimo anno.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato › CONTO DEMO GRATUITO › Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato › APRI DEMO LIVE › Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato › Prova Demo Gratuita › Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato › Conto di pratica › Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.