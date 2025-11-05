Ambu - BorsaInside.com

Il titolo Ambu A/S ha subito un brusco scivolone in Borsa, con una perdita superiore al 13% nella seduta di mercoledì, dopo la pubblicazione di risultati trimestrali che hanno deluso le aspettative del mercato. L’azienda danese specializzata in dispositivi medici, leader nelle soluzioni endoscopiche monouso, ha mostrato una solida crescita organica, ma l’impatto sfavorevole dei dazi doganali e dei movimenti valutari ha eroso la redditività e zavorrato la performance finanziaria.

Ambu ha chiuso l’esercizio 2024-2025 con un aumento organico dei ricavi pari al 13,1%, sostenuto soprattutto dalla crescente adozione degli endoscopi monouso. Il dato annuale evidenzia un incremento dei ricavi a 6,037 miliardi di corone danesi, rispetto ai 5,391 miliardi dell’anno precedente. Tuttavia, nel quarto trimestre il ritmo di espansione si è rallentato al 5,7%, complice il deprezzamento del dollaro statunitense nei confronti della corona danese, che ha ridotto il contributo delle vendite internazionali.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Secondo analisti di UBS, il fatturato del trimestre ha mancato le stime di circa il 3%, mentre l’EBIT rettificato è risultato inferiore di quasi un quarto rispetto alle attese, penalizzato soprattutto dall’aumento dei costi tariffari. Il margine EBIT depurato dalle voci straordinarie si è attestato al 10%, al di sotto del consenso del 12,6%.

Se si analizzano le singole divisioni, il business dell’endoscopia ha registrato ricavi pari a 889 milioni di corone, circa il 4% sotto le previsioni, pur mantenendo una crescita organica del 12%. Urologia, otorinolaringoiatria e gastroenterologia hanno mostrato un progresso del 16%, ma anch’esso inferiore alle attese di mercato. Respiratorio ha segnato una crescita del 9%, leggermente inferiore al consenso, mentre l’area Anestesia e Monitoraggio Pazienti ha fatto segnare un incremento del 6%, sostanzialmente in linea con quanto previsto.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

L’azienda ha evidenziato un ulteriore rafforzamento del proprio margine lordo, salito al 60,2% dal precedente 59,4%, grazie a maggiore efficienza produttiva, strategie di pricing più efficaci e un peso crescente delle soluzioni endoscopiche a più alto valore aggiunto. Le spese operative sono rimaste sostanzialmente stabili in rapporto ai ricavi, al 47,2%, nonostante il trimestre abbia scontato oltre 20 milioni di corone legati ai dazi commerciali.

Ambu ha chiuso l’anno con un flusso di cassa libero pari a 407 milioni di corone, di cui 130 milioni nel quarto trimestre, e investimenti pari all’8% dei ricavi, in linea con l’obiettivo di lungo periodo compreso tra il 6% e il 10%.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Sul fronte della remunerazione agli azionisti, la società ha proposto una distribuzione complessiva di 260 milioni di corone, corrispondente a un payout vicino al 43%. Il piano prevede un dividendo da 0,41 corone per azione e un programma di buyback da 150 milioni che partirà dopo l’assemblea del 3 dicembre 2025.

Guardando al futuro, Ambu prevede per il 2025-2026 una crescita organica tra il 10% e il 13% e un margine EBIT tra il 12% e il 14% prima delle voci straordinarie, ma con un impatto negativo di circa 2 punti percentuali a causa dei dazi. L’endoscopia resterà il principale motore, con una crescita prevista intorno al 15%, mentre le altre divisioni dovrebbero mantenere progressioni a una cifra.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Per ridurre la dipendenza da dazi e fluttuazioni valutarie, Ambu ha annunciato piani di espansione produttiva in Nord America, con l’obiettivo di soddisfare l’intera domanda locale di endoscopia entro il 2030. Questa iniziativa si inserisce nella strategia aziendale di lungo periodo, battezzata Zoom Ahead, che punta a una crescita organica tra l’11% e il 13%, margini operativi superiori al 20% e una conversione di cassa del 40% entro fine decennio.

Nonostante la pressione che ha colpito il titolo, Ambu continua quindi a investire per rafforzare la propria leadership nell’endoscopia monouso, convinta della solidità del trend di digitalizzazione e sicurezza nelle procedure mediche. La reazione negativa dei mercati riflette il timore che i costi esterni possano continuare a comprimere i margini nel breve termine, ma la strategia industriale di lungo periodo resta focalizzata su efficienza, innovazione e maggiore resilienza geografica della produzione.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker FP Markets Rating 4.9 /5 Caratteristiche ✓ 0.0 Spread in pip Opportunità Conto demo gratuito Broker Dukascopy Rating 4.3 /5 Caratteristiche ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Opportunità Apri demo live Broker eToro Rating 5 /5 Caratteristiche ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Opportunità Prova demo gratuita Broker IQ Option Rating 4.1 /5 Caratteristiche ✓ Regulated CySEC License 247/14 Opportunità Conto di pratica Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com