Deutsche Bank rafforza la propria fiducia in AMG Critical Materials, migliorando la raccomandazione sul titolo da Hold a Buy e ritoccando leggermente al rialzo il prezzo obiettivo, portato a 42 euro dai precedenti 41 euro. Alla base della decisione c’è una revisione al rialzo delle stime sugli utili e la prospettiva di una generazione di cassa più solida, ora che il gruppo sembra aver superato la fase più intensa del ciclo di investimenti.

La banca tedesca ha infatti aggiornato le proprie previsioni sull’EBITDA rettificato per il 2026, aumentandole del 5% fino a 238 milioni di dollari. Una cifra che si colloca nella parte alta della guidance fornita dal management della società, compresa tra 210 e 240 milioni di dollari.

Materie prime chiave e prospettive di mercato

Secondo gli analisti, diversi fattori potrebbero sostenere la crescita dei risultati nei prossimi anni. In particolare:

una possibile normalizzazione del mercato del vanadio a partire dalla metà del 2026

a partire dalla metà del 2026 prezzi in aumento per materiali strategici come litio e tantalio

Questi elementi contribuiscono a rafforzare lo scenario positivo delineato da Deutsche Bank per AMG. Le azioni della società hanno chiuso l’ultima seduta a 34,26 euro, lasciando quindi spazio a un potenziale rialzo secondo la banca.

Il ruolo strategico di AMG nelle catene di approvvigionamento

Un altro punto chiave riguarda il posizionamento strategico di AMG nel mercato dei materiali critici, sempre più centrale in un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche e crescente attenzione alla sicurezza delle catene di approvvigionamento.

Il gruppo è infatti considerato una piattaforma occidentale rilevante per la lavorazione e il riciclo di materiali strategici, indispensabili per settori come batterie, tecnologia avanzata e aerospazio.

Gli analisti citano alcuni sviluppi recenti che evidenziano la fragilità dell’offerta globale:

lo Zimbabwe ha confermato l’intenzione di vietare l’esportazione di concentrato di litio per incentivare la raffinazione interna

ha confermato l’intenzione di vietare l’esportazione di concentrato di litio per incentivare la raffinazione interna nella Repubblica Democratica del Congo, un crollo in una miniera a Rubaya ha riportato l’attenzione sui rischi legati alla produzione di tantalio

Eventi di questo tipo rafforzano il tema della rilocalizzazione industriale e della diversificazione delle forniture, dinamiche che potrebbero favorire aziende come AMG.

Valutazione e prospettive di crescita

La valutazione di Deutsche Bank continua a basarsi su un approccio “sum of the parts”, che tiene conto delle diverse divisioni del gruppo e dei rispettivi profili di rischio e rendimento. Tra queste figurano:

Vanadio

Litio

Tecnologie

altri materiali come antimonio, cromo e titanio

L’aumento del prezzo obiettivo deriva principalmente dalle nuove stime sugli utili e non da un cambiamento significativo nella metodologia di valutazione. I multipli utilizzati dagli analisti restano infatti invariati rispetto a quelli adottati a gennaio.

Fine del ciclo di investimenti intensivi

Un elemento particolarmente positivo evidenziato dagli analisti riguarda la fine della fase di investimenti più pesanti, che dovrebbe consentire ad AMG di concentrarsi maggiormente sulla generazione di cassa.

La strategia del management si sta orientando verso progetti mirati, con tempi di ritorno più rapidi e basati su infrastrutture già esistenti. Tra le iniziative più rilevanti:

l’avvio della produzione di metallo di cromo , previsto intorno al secondo trimestre del 2026

, previsto intorno al l’espansione della capacità nelle leghe di titanio, destinata a intercettare la crescente domanda del settore aerospaziale

In questo contesto, secondo Deutsche Bank, AMG potrebbe entrare in una nuova fase del proprio sviluppo, caratterizzata da maggiore redditività, flussi di cassa più stabili e un ruolo sempre più centrale nella filiera globale dei materiali critici.

