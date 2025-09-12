Deutsche Bank - BorsaInside.com

Deutsche Bank ha rivisto al ribasso il giudizio su Argenx (NASDAQ: ARGX), portandolo da buy a hold, pur mantenendo invariato il target price a 655 euro.

La decisione arriva dopo il rally straordinario messo a segno dal titolo negli ultimi due mesi, con un guadagno superiore al 40% che ha spinto le quotazioni molto vicine all’obiettivo indicato dalla banca.

Secondo l’analista Emmanuel Papadakis, il downgrade non è legato a un peggioramento dei fondamentali dell’azienda biotecnologica, ma rappresenta piuttosto un atto di cautela.

L’esperto ha sottolineato che l’approccio di Deutsche Bank si basa su un quadro di valutazione coerente e disciplinato, evitando di modificare in modo eccessivamente dinamico le raccomandazioni ma restando fedeli a criteri oggettivi di prezzo e crescita.

Papadakis ha ricordato che l’ultimo upgrade era stato emesso l’8 luglio, in vista della pubblicazione dei conti del secondo trimestre. Da allora, Argenx ha registrato un incremento in Borsa superiore al 40%, spingendosi quasi a ridosso del target rivisto al rialzo dopo i risultati trimestrali.

Il messaggio principale del report è che, ai livelli attuali, il potenziale di rialzo appare ormai limitato, nonostante l’azienda continui a mostrare una solida struttura e prospettive interessanti nel settore farmaceutico. Il giudizio hold riflette quindi un posizionamento neutrale, più che un cambio di visione sulla qualità del business.

