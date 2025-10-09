Bang & Olufsen - BorsaInside.com

Il titolo Bang & Olufsen (CSE:BO) ha perso oltre il 7% in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre, penalizzato dal calo dei ricavi nonostante l’azienda danese abbia registrato un margine lordo record.

Nel periodo, i ricavi sono scesi a 517 milioni di corone danesi, contro i 544 milioni dello stesso trimestre del 2024, con una flessione del 4% a valuta costante. La società ha spiegato che il risultato è dovuto soprattutto a un minore sell-in, poiché i rivenditori monomarca hanno ridotto le scorte, mentre il sell-out a parità di punti vendita è cresciuto dell’1%.

Nonostante il calo del fatturato, il margine lordo è salito al 58,7%, in aumento di 3,5 punti rispetto al 55,2% dello scorso anno. Il risultato operativo (EBIT) prima delle voci straordinarie è però peggiorato, passando da -17 milioni a -27 milioni di corone danesi, segno che gli investimenti per la crescita futura hanno inciso sui conti a breve termine.

«Abbiamo proseguito con coerenza nella nostra strategia di crescita redditizia. Anche se i ricavi sono diminuiti, abbiamo raggiunto un margine lordo senza precedenti e le nostre principali città hanno mostrato una domanda molto forte, in crescita a doppia cifra», ha commentato il CEO Kristian Teär.

Le vendite dirette attraverso gli store di proprietà e il canale e-commerce hanno registrato incrementi a doppia cifra, mentre i canali branded hanno evidenziato una contrazione del 12% (10% a valuta costante). Il flusso di cassa libero ha segnato un peggioramento, attestandosi a -135 milioni di corone danesi rispetto ai -36 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Bang & Olufsen ha confermato le previsioni per l’intero esercizio, stimando una crescita dei ricavi compresa tra l’1% e l’8% a valuta costante, un margine EBIT ante straordinari tra -3% e +1%, e un flusso di cassa libero compreso tra -100 milioni e zero.

Tra le novità annunciate, l’azienda lancerà a settembre i nuovi auricolari Beo Grace, un prodotto simbolico che darà il via alle celebrazioni per il centenario del marchio, fondato nel 1925 e oggi sinonimo mondiale di design e tecnologia audio di alta gamma.

