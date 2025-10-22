Barclays - BorsaInside.com

Le azioni Barclays sono partite al rialzo a Londra dopo che il gruppo bancario britannico ha diffuso i risultati del terzo trimestre, accompagnati da una revisione positiva delle previsioni annuali e dall’annuncio di un nuovo piano di riacquisto azionario da 500 milioni di sterline. La notizia ha spinto il titolo a guadagnare oltre il 2,8% nelle prime ore di contrattazione.

Secondo quanto comunicato, Barclays prevede ora per il 2025 un rendimento del capitale tangibile (RoTE) superiore all’11%, rispetto al precedente obiettivo di “circa l’11%”. Nel terzo trimestre la banca aveva già registrato un RoTE del 10,6%, segnale di un miglioramento costante dell’efficienza e della redditività.

Il CEO C. S. Venkatakrishnan ha spiegato che le nuove stime riflettono un incremento dei ricavi e una riduzione dei costi più rapida del previsto, due elementi che permetteranno all’istituto di restituire capitale agli azionisti con maggiore frequenza. Il piano di buyback da 500 milioni, infatti, rappresenta l’inizio di una strategia di riacquisti trimestrali, volta a ottimizzare la struttura del capitale e sostenere il valore delle azioni.

Anche le proiezioni sul margine di interesse netto sono state riviste al rialzo: la banca stima ora di superare i 12,6 miliardi di sterline, contro la precedente previsione di oltre 12,5 miliardi. Questo risultato esclude le attività di investment banking e la sede centrale, concentrandosi sul core business retail e corporate.

Nel dettaglio dei conti trimestrali, l’utile ante imposte si è attestato a 2,08 miliardi di sterline, in leggero calo rispetto ai 2,23 miliardi dello stesso periodo del 2024, ma in linea con le stime di mercato (2,1 miliardi). Il calo è dovuto principalmente a nuovi accantonamenti per 235 milioni di sterline legati all’indagine sui finanziamenti auto nel Regno Unito, che hanno portato il totale a 325 milioni, oltre a una svalutazione creditizia da 110 milioni di sterline per un singolo cliente della divisione investment banking.

Nonostante queste rettifiche, il mercato ha accolto positivamente i dati e il messaggio di fiducia del management. Le previsioni migliorate, i progressi nel contenimento dei costi e il ritorno di capitale agli azionisti rafforzano la posizione di Barclays come una delle banche più solide e dinamiche del panorama finanziario britannico.

La combinazione di stabilità operativa e strategie di valorizzazione del titolo fa intravedere ulteriori margini di crescita per il 2025, confermando l’interesse degli investitori verso un gruppo capace di coniugare prudenza gestionale e rendimento sostenibile.

