Il colosso svizzero del cioccolato Barry Callebaut ha aperto il nuovo esercizio finanziario con aspettative miste: l’azienda si dice pronta a fronteggiare un calo dei volumi di vendita di prodotti a base cacao nell’ordine di una percentuale singola media, complice il costo ancora elevato della materia prima che continua a frenare la domanda globale.

Nonostante lo scenario prudente, il mercato ha accolto positivamente il report societario: il titolo è balzato di oltre il 5% nelle Borse europee, segnale che gli investitori apprezzano la visibilità sugli utili e le misure di stabilizzazione intraprese.

Margini in miglioramento e piano di crescita

Barry Callebaut stima per il 2025/26 un aumento dell’EBIT ricorrente a ritmo basso-medio a una cifra (in valuta costante), affiancato da una crescita a doppia cifra dell’utile ante imposte. Una guidance che punta a rassicurare il mercato in un contesto ancora volatile.

I dati dell’ultimo esercizio terminato ad agosto mostrano una domanda complessivamente debole: i volumi sono scesi del 6,8% a circa 2,1 milioni di tonnellate, in linea con il consenso. L’EBIT ricorrente è però avanzato del 6,4% a cambi costanti, mentre l’utile netto ricorrente ha segnato una contrazione rilevante, pari al 35,9%.

Secondo la società, i maggiori investimenti in digitalizzazione, l’impatto delle interruzioni operative e i volumi ridotti hanno pesato sui risultati, compensando i benefici della strategia cost-plus pricing, del mix di prodotti e del piano di efficienza BC Next Level.

Il commento del management

Il CEO Peter Feld ha definito l’ultimo anno fiscale “uno dei più turbolenti mai vissuti dal settore del cacao e del cioccolato”. Feld ha sottolineato come l’azienda abbia reagito con rapidità, focalizzandosi su generazione di cassa, riduzione della leva finanziaria e ottimizzazione del modello operativo del cacao, privilegiando la redditività rispetto ai volumi.

Il gruppo ha inoltre introdotto un nuovo processo integrato di pianificazione delle vendite e delle operazioni su scala globale, pensato per migliorare agilità e controllo.

