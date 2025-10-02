Azioni BASF - BorsaInside.com

Le azioni BASF SE (ETR: BASFN) hanno registrato un rialzo di oltre il 2% nella seduta di giovedì, spinte dalle novità emerse durante il Capital Market Update di Anversa. Il colosso chimico tedesco ha infatti confermato i propri obiettivi finanziari al 2028, annunciando al contempo il mantenimento della divisione Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) e la possibilità di anticipare il programma di buyback da 4 miliardi di euro.

Secondo Morgan Stanley, l’azienda ha avviato un percorso chiaro di riduzione del debito e di rafforzamento del flusso di cassa libero, elementi che potranno tradursi in maggiori ritorni per gli azionisti. L’attenzione del gruppo rimane quindi alta sulla creazione di valore e sulla solidità patrimoniale.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Obiettivi finanziari al 2028

Il nuovo piano prevede un EBITDA rettificato tra 10 e 12 miliardi di euro, con un flusso di cassa libero cumulativo oltre i 12 miliardi di euro tra il 2025 e il 2028 e un ROCE attorno al 10%. Per gli azionisti è stato confermato un dividendo minimo di 2,25 euro per azione dal 2025 al 2028, pari a circa 8 miliardi di euro complessivi.

Per quanto riguarda i riacquisti di azioni, la società ha fissato un target di almeno 4 miliardi di euro tra il 2027 e il 2028, ma ha lasciato aperta la possibilità di anticiparne l’avvio se i proventi derivanti dalle operazioni di portafoglio – come la vendita di asset nel settore Coatings – lo consentiranno.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Divisioni strategiche: catalyst, batterie e coatings

BASF ha deciso di mantenere la divisione ECMS, che nel 2024 ha generato ricavi per 7 miliardi di euro e che dovrebbe garantire flussi di cassa per circa 4 miliardi di euro entro il 2030.

Nella business unit Battery Materials, che lo scorso anno ha registrato 0,6 miliardi di euro di vendite, l’azienda ha ottimizzato i costi e firmato contratti strategici con clienti come CATL, così da saturare la capacità produttiva disponibile. BASF sta inoltre valutando partnership lungo l’intera filiera delle batterie.

Sul fronte Coatings, il gruppo ha finalizzato la cessione delle attività decorative brasiliane a Sherwin-Williams per 1,15 miliardi di dollari. Restano invece in fase di analisi le opzioni per i rivestimenti destinati agli OEM automobilistici, al ritocco auto e ai trattamenti di superficie, comparti che nel 2024 hanno generato 3,8 miliardi di euro. Una decisione definitiva è attesa entro la fine del 2025.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

IPO in vista per l’agricoltura

Un capitolo a parte riguarda la divisione Agricultural Solutions, che nel 2024 ha registrato 9,8 miliardi di euro di vendite. BASF sta preparando una quotazione di minoranza prevista per il 2027, con attività già avviate per la separazione legale delle entità e l’adozione di un ERP dedicato al settore.

Investimenti, siti produttivi e aree chiave

Il piano industriale prevede una riduzione delle spese in capex da 17 a 16 miliardi di euro nel periodo 2025-2028. Particolare attenzione è rivolta al nuovo sito Verbund di Zhanjiang, nel sud della Cina: il progetto sta procedendo nei tempi stabiliti e con un budget ridotto a circa 8,7 miliardi di euro, in calo di 1,3 miliardi rispetto alle stime iniziali. Questo stabilimento dovrebbe generare EBITDA compreso tra 1 e 1,2 miliardi di euro entro il 2030.

I business core – Chemicals, Materials, Industrial Solutions e Nutrition & Care – hanno totalizzato vendite per 40,3 miliardi di euro nel 2024. Grazie alla razionalizzazione degli impianti, a nuove aperture e a operazioni di portafoglio mirate, BASF prevede un incremento degli utili di circa 400 milioni di euro entro il 2028.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.2/5 (1602) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.7/5 (1090) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4/5 (897) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.2/5 (1548) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 4.7/5 (278) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 5/5 (1533) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.