Bavarian Nordic - BorsaInside.com

Le azioni di Bavarian Nordic A/S (CSE:BAVA) registrano un deciso rialzo dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del quarto trimestre, che hanno evidenziato numeri nettamente superiori alle attese del mercato. A trainare la performance è stata soprattutto la forte domanda di vaccini da viaggio, in particolare contro rabbia ed encefalite da zecche, che ha spinto il segmento Travel Health ben oltre le stime di consenso.

Nel dettaglio, i ricavi del quarto trimestre hanno raggiunto 1,45 miliardi di corone danesi, superando del 19% le previsioni degli analisti. Un dato che rafforza la percezione di solidità operativa della biotech danese in un contesto globale in cui la domanda di vaccini per viaggi internazionali continua a crescere.

Travel Health in forte espansione: numeri oltre le aspettative

Il segmento Travel Health si è confermato il principale motore di crescita. I ricavi trimestrali si sono attestati a 636 milioni di DKK, contro una stima di consenso pari a 445 milioni. Si tratta di una performance superiore del 43%, un divario significativo che ha contribuito in modo determinante alla reazione positiva del mercato.

Il superamento delle previsioni è legato principalmente:

alla domanda sostenuta di vaccini contro la rabbia

alla crescita delle somministrazioni contro l’ encefalite da zecche

a una dinamica di mercato favorevole nel comparto viaggi

Anche il vaccino Vimkunya, destinato alla prevenzione del Chikungunya, ha mostrato un andamento incoraggiante: nel quarto trimestre ha generato ricavi per 43 milioni di DKK, superando le attese di 37 milioni.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Public Preparedness stabile e EBITDA più che raddoppiato rispetto alle stime

Il segmento Public Preparedness, che rappresenta una quota rilevante del business, ha registrato ricavi per 771 milioni di DKK, leggermente superiori alla stima di 766 milioni. Questo comparto continua a garantire visibilità grazie a contratti governativi e programmi di preparazione sanitaria.

Sul fronte della redditività, l’EBITDA trimestrale ha raggiunto 255 milioni di DKK, più del doppio rispetto ai 121 milioni attesi dal mercato. Il margine EBITDA si è attestato al 18% nel trimestre.

Per l’intero 2025, Bavarian Nordic ha chiuso con un margine EBITDA del 28%, due punti percentuali sopra la propria guidance del 26%, confermando un miglioramento strutturale della marginalità.

Guidance 2026: ricavi tra 5 e 5,2 miliardi di DKK

Per il 2026, il management prevede ricavi complessivi compresi tra 5 e 5,2 miliardi di DKK, con il mercato che si posiziona verso la parte alta dell’intervallo. Le stime di Jefferies indicano 5,15 miliardi, mentre il consenso si attesta a 5,18 miliardi.

Nel dettaglio:

Public Preparedness : ricavi stimati tra 1,8 e 2,0 miliardi di DKK, con 1,3 miliardi già coperti da contratti firmati

: ricavi stimati tra 1,8 e 2,0 miliardi di DKK, con 1,3 miliardi già coperti da contratti firmati Travel Health: ricavi attesi intorno a 3 miliardi di DKK

Va segnalato che circa 228 milioni di DKK contabilizzati nel 2025 non si ripeteranno nel 2026 a causa della conclusione delle partnership con Valneva e Dynavax. Nonostante questo, le prospettive restano solide.

Per quanto riguarda Vimkunya, la società stima un potenziale di vendita pari a 250 milioni di DKK nel 2026, superiore ai 200 milioni previsti dal consenso.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Margini, R&D e possibili operazioni straordinarie

La guidance sul margine EBITDA per il 2026 è fissata al 25%, equivalente a un risultato operativo compreso tra 1,25 e 1,31 miliardi di DKK. Le stime di Jefferies risultano leggermente più ottimistiche, con un margine del 27%.

Il lavoro a contratto dovrebbe contribuire con circa 200 milioni di DKK, sopra le aspettative precedenti.

Sul fronte della ricerca e sviluppo, la spesa sarà limitata a 750 milioni di DKK nel 2026. Gli asset in fase iniziale entreranno in sviluppo clinico nel 2027, posticipando di un anno i piani precedenti.

Secondo gli analisti, il peso del segmento Public Preparedness, che ha rappresentato circa il 50% dei ricavi 2025, contribuisce alla volatilità del titolo e a uno sconto di valutazione rispetto ai multipli teorici. Operazioni di M&A significative, attese non prima della seconda metà del 2026, potrebbero ridurre l’incertezza e sbloccare valore per gli azionisti.

La combinazione tra crescita nel Travel Health, miglioramento della redditività e pipeline in evoluzione mantiene elevata l’attenzione del mercato su Bavarian Nordic, in un settore sanitario sempre più strategico per gli investitori.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com