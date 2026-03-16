Bayer - BorsaInside.com

UBS rafforza la propria fiducia su Bayer, migliorando il giudizio sul titolo da neutral a buy e alzando il prezzo obiettivo a 12 mesi da 48 a 52 euro. La revisione al rialzo arriva dopo alcuni sviluppi considerati positivi nel lungo contenzioso legato al glifosato, oltre al recente calo delle quotazioni del gruppo tedesco nel settore life science.

La decisione della banca svizzera arriva in un momento in cui il titolo ha perso circa il 15% nell’ultimo mese, creando secondo gli analisti un punto di ingresso più interessante per gli investitori. Dopo la pubblicazione del report, le azioni Bayer hanno reagito con un rialzo superiore al 3%.

Il nodo del glifosato e l’accordo miliardario

Uno dei fattori chiave che ha spinto UBS a rivedere la propria valutazione riguarda l’evoluzione della disputa legale sul glifosato negli Stati Uniti. Il 4 marzo, un tribunale ha concesso l’approvazione preliminare al piano di accordo da 7,25 miliardi di dollari proposto da Bayer per chiudere una parte delle cause legate all’erbicida.

Un elemento considerato particolarmente rilevante è la tempistica del processo:

i querelanti hanno 90 giorni per rinunciare all’accordo (opt-out) , con scadenza fissata al 4 giugno

, con scadenza fissata al la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sul caso Durnell, anch’esso collegato al glifosato, è attesa a fine giugno

Secondo UBS, la finestra relativamente breve per l’opt-out potrebbe incentivare un maggior numero di ricorrenti ad aderire all’intesa, aumentando le probabilità di successo dell’accordo. Le argomentazioni orali davanti alla Corte Suprema sono previste per il 27 aprile, mentre l’udienza sulla correttezza dell’accordo è stata fissata per il 9 luglio.

Bayer ha chiarito che per rendere operativo l’accordo sarà necessario che quasi il 100% dei querelanti resti all’interno dell’intesa, una condizione che gli analisti continuano a monitorare con attenzione.

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Le valutazioni di UBS: possibili scenari per il titolo

Nel proprio report, UBS ha elaborato diversi scenari di valutazione per il gruppo farmaceutico e agrochimico tedesco, con stime che oscillano tra 35 e 60 euro per azione.

Scenario base (52 euro) : presuppone uno sconto conglomerale del 25% sul valore delle attività.

: presuppone uno sconto conglomerale del 25% sul valore delle attività. Scenario negativo (35 euro) : ipotizza il fallimento dell’accordo e una decisione sfavorevole della Corte Suprema.

: ipotizza il fallimento dell’accordo e una decisione sfavorevole della Corte Suprema. Scenario positivo (60 euro): considera uno sconto ridotto al 20% e una diminuzione del debito netto di circa 4,8 miliardi di euro.

Gli analisti sottolineano inoltre che il parere presentato dal Procuratore Generale degli Stati Uniti appare in linea con la posizione di Bayer, ricordando che storicamente la Corte Suprema ribalta circa il 70% delle sentenze nei casi che decide di esaminare.

Il valore delle divisioni Bayer

UBS attribuisce alle principali attività del gruppo le seguenti valutazioni:

Pharma : circa 45,3 miliardi di euro

: circa Crop Science : 48,5 miliardi di euro

: Consumer Health: 13,4 miliardi di euro

Nel complesso, ciò porta a un enterprise value di circa 107 miliardi di euro. Dopo aver considerato un debito netto stimato nel 2026 di circa 43,9 miliardi e applicato lo sconto conglomerale del 25%, il valore per azione risultante è di circa 48,3 euro. Con un costo del capitale del 7% e un dividendo previsto di 0,50 euro, il target sale a 52 euro.

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Crescita attesa per Nubeqa e per la divisione Pharma

Tra i driver positivi individuati dagli analisti c’è anche l’andamento del farmaco oncologico Nubeqa. UBS ha rivisto al rialzo le stime di vendite di picco del prodotto a 6 miliardi di dollari, rispetto ai precedenti 5,7 miliardi.

La banca prevede inoltre che il comparto farmaceutico di Bayer registrerà una crescita media annua delle vendite (CAGR) di circa 4% tra il 2025 e il 2030.

Valutazione di mercato e prospettive per il titolo

Per il 2026 UBS stima:

Ricavi: 45,14 miliardi di euro

45,14 miliardi di euro Utile per azione (EPS): 4,42 euro

4,42 euro Debito netto: 32,42 miliardi di euro

Nonostante queste prospettive, Bayer continua a essere scambiata a multipli significativamente inferiori rispetto ai competitor europei del settore farmaceutico. Il titolo tratta infatti a circa 8,7 volte gli utili attesi 2026, contro una media di 14,1x per i peer.

Secondo UBS, questo divario di valutazione lascia spazio a un recupero significativo: il rendimento totale potenziale a 12 mesi viene stimato intorno al 36%.

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