Le azioni Bayer hanno registrato un forte incremento all’inizio della settimana, spinte dal supporto arrivato inaspettatamente dal governo statunitense nella lunga disputa giudiziaria legata al diserbante Roundup. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha infatti invitato la Corte Suprema a esaminare la richiesta della multinazionale tedesca di limitare l’ondata di contenziosi in cui il prodotto è accusato di provocare tumori.

Il segnale politico e istituzionale ha immediatamente rafforzato il sentiment degli investitori: entro le 10:53 italiane, il titolo Bayer aveva già messo a segno un rialzo superiore al 12% nelle principali piazze europee. Si tratta di uno dei movimenti più decisi degli ultimi mesi, in un contesto in cui l’eredità dei casi Roundup continua a rappresentare una delle principali zavorre per il gruppo sin dall’acquisizione di Monsanto per 63 miliardi di dollari nel 2018.

A far scattare l’entusiasmo dei mercati è stato un documento ufficiale depositato dal Procuratore Generale degli Stati Uniti, D. John Sauer, nel quale si sostiene la linea difensiva di Bayer: secondo il governo, la normativa federale che disciplina pesticidi ed etichette avrebbe priorità sulle leggi statali che chiedono avvertenze aggiuntive sul rischio di cancro. Sauer ha ricordato che l’EPA ha più volte stabilito che il glifosato non è considerato probabilmente cancerogeno per l’uomo, approvando etichette di Roundup prive di avvertenze oncologiche. Da qui l’argomentazione chiave: un’azienda non può essere costretta a rispettare decine di standard statali diversi quando l’agenzia federale ha già determinato l’etichettatura ufficiale.

Bayer ha chiesto alla Corte Suprema di ribaltare una sentenza del Missouri che aveva confermato un risarcimento di 1,25 milioni di dollari a favore di John Durnell, malato di linfoma non Hodgkin dopo anni di utilizzo dell’erbicida. Ma quel caso è solo la punta dell’iceberg: negli Stati Uniti sono aperti oltre 67.000 procedimenti simili e nuovi ricorsi continuano ad arrivare ogni mese. Mentre i querelanti attribuiscono all’esposizione al glifosato l’origine dei tumori, l’azienda ribadisce che decenni di studi scientifici confermano la sicurezza del composto.

Gli analisti finanziari accolgono con moderato ottimismo la presa di posizione di Washington. Secondo Chris Counihan di Jefferies, la nota presentata al tribunale rappresenta “un progresso significativo” verso la strategia di Bayer che punta a chiudere il capitolo glifosato entro il 2026. Attualmente la società ha accantonato 6,5 miliardi di euro per far fronte ai casi pendenti e a eventuali nuovi reclami.

Anche Richard Vosser di JPMorgan definisce la mossa un passaggio cruciale, poiché aumenta le probabilità che la Corte Suprema accetti il caso già nel mandato in corso. Una sentenza favorevole nei prossimi anni potrebbe ridurre drasticamente il fabbisogno di accantonamenti: Vosser stima che un alleggerimento di circa 5 miliardi di euro potrebbe tradursi in un aumento del 15-20% del valore delle azioni Bayer, considerando che l’80% dei contenziosi dipende proprio dalla questione del predominio della legge federale su quella statale.

Nonostante Bayer abbia già versato circa 10 miliardi di dollari per chiudere precedenti cicli di cause, l’azienda non è riuscita a ottenere un accordo globale che bloccasse anche le azioni future. La comparsa costante di nuovi ricorsi mantiene alta l’incertezza e continua a pesare sulle prospettive del titolo. Tuttavia, il nuovo appoggio dell’amministrazione statunitense rappresenta, per la prima volta dopo anni, un potenziale punto di svolta nella complessa vicenda Roundup.

