Le azioni Bellway PLC (LON: BWY) hanno registrato un deciso incremento del 4,8% a Londra dopo la pubblicazione dei risultati annuali e l’annuncio di un programma di riacquisto azioni proprie da 150 milioni di sterline, segnale chiaro della solidità finanziaria e della fiducia del management nel futuro del gruppo.

Il colosso britannico delle costruzioni ha chiuso l’esercizio al 31 luglio 2025 con dati in forte crescita nonostante il contesto economico complesso. Le consegne di abitazioni sono salite del 14,3% raggiungendo 8.749 unità, mentre i ricavi hanno toccato quota 2,78 miliardi di sterline, in aumento del 16,9% rispetto all’anno precedente.

Anche l’utile operativo sottostante ha mostrato una crescita robusta, attestandosi a 303,5 milioni di sterline (+27,5%), con un margine operativo migliorato al 10,9% rispetto al 10,0% del 2024.

A conferma della solidità del bilancio, il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo finale di 49 pence per azione, che porta il totale annuale a 70 pence, con un incremento del 29,6% anno su anno.

Il CEO Jason Honeyman ha sottolineato come l’azienda abbia “ottenuto una performance eccellente nel 2025, con una crescita a doppia cifra nei volumi e nei profitti. Il nuovo buyback da 150 milioni di sterline riflette la nostra fiducia nella strategia e nell’efficienza del bilancio”.

Nel periodo analizzato, Bellway ha registrato un tasso di prenotazioni private pari a 0,57 per punto vendita a settimana, in crescita dell’11,8% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nelle prime dieci settimane del nuovo esercizio (dal 1° agosto 2025) il ritmo delle vendite è leggermente rallentato a 0,48, contro 0,49 dell’anno precedente, a causa delle incertezze macroeconomiche e del contesto immobiliare britannico ancora instabile.

Nonostante ciò, la società guarda al futuro con ottimismo e strategia di espansione mirata: l’obiettivo per l’anno fiscale 2026 è raggiungere circa 9.200 abitazioni consegnate, con una progressione che porterà a sfiorare le 10.000 unità entro il 2028.

Honeyman ha ribadito che, pur dovendo affrontare alcune difficoltà nel breve termine, Bellway dispone di “un portafoglio terreni di alta qualità, una struttura finanziaria solida e risorse operative in grado di sfruttare i fondamentali positivi del mercato immobiliare nel lungo periodo”.

A livello finanziario, la società ha chiuso l’esercizio con una posizione di cassa netta di 41,8 milioni di sterline, contro un debito netto di 10,5 milioni un anno prima, dimostrando una forte capacità di generazione di liquidità.

Infine, Bellway ha confermato per il nono anno consecutivo la sua valutazione a cinque stelle, con un 95,4% dei clienti disposti a raccomandare l’azienda, un risultato che consolida ulteriormente la sua reputazione tra i principali costruttori del Regno Unito.

