Beneteau - BorsaInside.com

Le azioni Beneteau (EPA:CHBE) hanno perso oltre il 7% nella seduta di giovedì, spinte al ribasso da risultati semestrali più deboli delle attese e da una revisione al ribasso delle previsioni di redditività per i prossimi anni.

Il gruppo francese, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni da diporto, ha segnalato difficoltà legate al calo dei volumi, all’aumento dei costi e al persistere dei dazi statunitensi, che continuano a penalizzare la performance oltreoceano.

Risultati del primo semestre 2025: margini in netto peggioramento

Il bilancio del primo semestre 2025 evidenzia un EBIT rettificato negativo per 21 milioni di euro, a fronte di stime che indicavano un utile di circa 4 milioni. Ne deriva un margine EBIT del -5,1%, in netto contrasto con l’8,9% registrato nello stesso periodo del 2024.

Secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux, il risultato è stato “molto al di sotto delle aspettative”, con un peggioramento di 71 milioni rispetto allo scorso anno. A pesare sono stati principalmente:

riduzione dei volumi e delle scorte dei concessionari, con un impatto sui ricavi di circa 40 milioni;

maggiori attività promozionali, costate 15 milioni;

ritardi nella migrazione del sistema ERP, con un effetto negativo di 11 milioni;

costi di cassa integrazione in Europa per 7 milioni;

perdite dello stabilimento americano pari a 9 milioni.

Questi fattori sono stati solo in parte compensati da iniziative di premiumizzazione (contributo positivo di 17 milioni) e da un contenimento dei costi fissi che ha portato benefici per 5 milioni.

Cash flow e posizione finanziaria

La generazione di free cash flow si è fermata a 14 milioni di euro, contro i 52 milioni del primo semestre 2024 e ben al di sotto della stima di 36 milioni. Nonostante il contenimento del capitale circolante, la liquidità netta al 30 giugno è risultata pari a 258 milioni, inferiore ai 304 milioni previsti.

Prospettive per il secondo semestre

La società ha confermato l’attesa di una ripresa nella seconda metà del 2025, con ricavi stimati intorno a 500 milioni (in crescita rispetto ai 480 milioni dello stesso periodo 2024). Tra i driver di sostegno figurano la normalizzazione delle scorte dei concessionari e il successo commerciale dei 23 nuovi modelli presentati al Salone di Cannes.

Tuttavia, la dirigenza ha avvertito che la redditività resterà limitata a causa della pressione dei dazi USA (stimati tra 5 e 10 milioni di euro di impatto nel semestre) e delle campagne promozionali necessarie per stimolare le vendite.

Previsioni riviste al ribasso

Alla luce dei dati, Kepler Cheuvreux ha tagliato le stime:

per il 2025, vendite riviste al ribasso del 6% e margine EBIT atteso a -0,4% (dal precedente 2,9%);

per il 2026 e 2027, vendite limate dell’1% annuo e margini EBIT ridotti rispettivamente al 4,8% e 6,8%;

EPS corretto in calo del 18% nel 2026 e del 13% nel 2027.

Il target price sul titolo è stato abbassato da 10 a 9 euro, con rating confermato a “hold”. Gli analisti sottolineano come le difficoltà del settore nautico, l’incertezza sulla ripresa dei volumi e l’esposizione ai dazi rendano prudente un approccio cauto.

Profilo del gruppo Beneteau

Con un fatturato annuo che può raggiungere 1,2 miliardi di euro, Beneteau è il secondo produttore mondiale di barche da diporto, con un’offerta che spazia tra yacht a vela, monoscafi, catamarani e motoscafi. Il portafoglio comprende otto marchi e circa 130 modelli. Le imbarcazioni a motore rappresentano il 57% delle vendite totali, mentre una quota minore del business è dedicata alle case mobili e mobilhome.

