BioArtic - BorsaInside.com

Le azioni di BioArctic AB hanno registrato un forte rialzo, guadagnando oltre il 10%, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2025. Il gruppo biofarmaceutico svedese ha mostrato una crescita straordinaria, sostenuta principalmente dalle royalty del farmaco Leqembi per l’Alzheimer, dai pagamenti milestone e da nuovi accordi strategici con importanti partner internazionali. I risultati evidenziano una trasformazione radicale della posizione finanziaria della società, che è passata da una situazione di perdita a utili record, rafforzando la fiducia degli investitori e del mercato.

Ricavi annuali in forte crescita e ritorno all’utile

Il dato più significativo riguarda l’esplosione dei ricavi annuali, che hanno raggiunto i 2 miliardi di corone svedesi (SEK), rispetto ai soli 257,4 milioni dell’anno precedente. Una parte rilevante di questo risultato deriva dalle royalty generate da Leqembi, che da sole hanno contribuito con oltre 502 milioni di SEK.

La crescita dei ricavi ha avuto un impatto diretto sulla redditività dell’azienda, con indicatori finanziari che mostrano un miglioramento netto su tutti i fronti:

Utile operativo: 1,26 miliardi di SEK, rispetto alla perdita di 228,5 milioni del 2024

1,26 miliardi di SEK, rispetto alla perdita di 228,5 milioni del 2024 Utile netto: 1,02 miliardi di SEK, contro una perdita di 177,1 milioni l’anno precedente

1,02 miliardi di SEK, contro una perdita di 177,1 milioni l’anno precedente Utile per azione: 11,55 SEK, rispetto alla perdita di 2 SEK registrata nel 2024

Questo ritorno alla redditività segna un punto di svolta per BioArctic, che ora si posiziona tra le aziende biotech europee con la crescita più significativa degli ultimi anni.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Leqembi e le partnership globali guidano l’espansione finanziaria

Il principale motore della crescita è stato il farmaco Leqembi, sviluppato per il trattamento dell’Alzheimer, che sta registrando una diffusione globale sempre più ampia. Il contributo economico è arrivato da diverse fonti strategiche, tra cui:

Pagamento anticipato di circa 100 milioni di dollari derivante dall’accordo con Bristol Myers Squibb

derivante dall’accordo con Bristol Myers Squibb Pagamenti milestone per oltre 335 milioni di SEK da Eisai

Ulteriori entrate per 59,6 milioni di SEK grazie alla collaborazione con Novartis

Incremento continuo delle royalty legate alla crescita delle vendite internazionali di Leqembi

Secondo l’amministratore delegato Gunilla Osswald, il 2025 rappresenta uno degli anni più importanti nella storia dell’azienda, con risultati finanziari senza precedenti e una pipeline in espansione. Il farmaco Leqembi ha ottenuto l’approvazione in oltre 50 mercati globali, con vendite che continuano a crescere trimestre dopo trimestre.

Liquidità in aumento e flussi di cassa solidi

La posizione finanziaria dell’azienda si è rafforzata in modo significativo. Le disponibilità liquide, insieme agli investimenti a breve termine, hanno raggiunto i 2,19 miliardi di SEK, rispetto ai 778,9 milioni registrati l’anno precedente.

Ancora più rilevante è il miglioramento del flusso di cassa operativo, che ha registrato un valore positivo di 1,43 miliardi di SEK, contro il dato negativo di oltre 316 milioni nel 2024. Questo dato conferma la capacità della società di generare liquidità dalle proprie attività operative, elemento fondamentale per sostenere lo sviluppo futuro.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Risultati del quarto trimestre confermano il trend positivo

Anche il quarto trimestre ha mostrato segnali di crescita importanti. I ricavi hanno raggiunto 184 milioni di SEK, in aumento rispetto ai 101,2 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Le royalty hanno rappresentato la componente principale, contribuendo con 127 milioni di SEK.

Dal punto di vista operativo, la società è tornata in utile con un risultato di 33,2 milioni di SEK, rispetto alla perdita di 53,5 milioni registrata nel quarto trimestre del 2024. La perdita netta trimestrale si è ridotta sensibilmente a 8,8 milioni di SEK, evidenziando un miglioramento significativo della redditività complessiva.

Pipeline in espansione e nuove opportunità di crescita

BioArctic continua a investire nello sviluppo di nuove terapie, ampliando la propria pipeline con progetti innovativi destinati a diverse malattie neurodegenerative.

Tra gli sviluppi più rilevanti:

Avanzamento del candidato BAN3014 , destinato al trattamento della sclerosi laterale amiotrofica

, destinato al trattamento della sclerosi laterale amiotrofica Progressione del progetto BAN2238 , focalizzato su patologie correlate al Parkinson

, focalizzato su patologie correlate al Parkinson Proseguimento degli studi clinici di exidavnemab, attualmente in fase 2a per Parkinson e atrofia multisistemica

Parallelamente, Leqembi continua a ottenere nuove approvazioni regolatorie, tra cui Brasile, Canada e Regno Unito, mentre sono in corso revisioni prioritarie negli Stati Uniti e in Cina. Secondo i dati presentati, il trattamento potrebbe contribuire a ritardare la progressione della malattia fino a oltre otto anni con una terapia continuativa.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Aumentano gli investimenti in ricerca e marketing

Il rafforzamento finanziario ha consentito a BioArctic di aumentare gli investimenti nelle aree strategiche. Le spese in ricerca e sviluppo sono salite a 376,9 milioni di SEK, mentre i costi legati a marketing e vendite hanno raggiunto 79,2 milioni di SEK. Anche le spese amministrative sono cresciute, arrivando a 115,7 milioni di SEK.

Questi investimenti riflettono la strategia dell’azienda, orientata a consolidare la presenza globale e accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche.

Dividendo e prospettive future per gli investitori

Grazie ai risultati record, BioArctic ha proposto un dividendo di 2 SEK per azione, segnale chiaro della solidità raggiunta e della fiducia nelle prospettive future.

La combinazione tra crescita delle royalty, espansione internazionale di Leqembi e sviluppo di nuovi farmaci posiziona BioArctic come una delle aziende biotech più interessanti da monitorare, con fondamentali in forte miglioramento e un potenziale di crescita ancora significativo nei prossimi anni.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com