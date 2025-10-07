B&M European - BorsaInside.com

Le azioni di B&M European Value Retail SA (LON: BMEB) hanno subito un pesante calo di oltre il 15% alla Borsa di Londra, dopo la pubblicazione dei risultati semestrali inferiori alle attese e la presentazione di un piano di rilancio destinato a invertire la rotta delle vendite nel Regno Unito.

Durante il primo semestre dell’anno fiscale 2026, il gruppo britannico specializzato nel retail discount ha riportato ricavi consolidati pari a 2,75 miliardi di sterline, segnando una crescita del 4% su base annua. L’incremento è stato trainato soprattutto dalle operazioni nel Regno Unito e in Francia, ma la performance complessiva è stata penalizzata da margini ridotti e da una domanda interna meno dinamica.

La divisione britannica, che rappresenta il cuore delle attività di B&M, ha totalizzato 2,2 miliardi di sterline di ricavi nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 27 settembre. Tuttavia, le vendite comparabili sono cresciute appena dello 0,1% nel primo trimestre, per poi calare dell’1,1% nel secondo, a causa del rallentamento della domanda di prodotti FMCG (beni di largo consumo), compensata solo in parte da una crescita nel comparto della merceologia generale.

In controtendenza, la filiale francese ha registrato un +5,2% nelle vendite comparabili e un +19,4% nei ricavi del secondo trimestre, mentre Heron Foods, il marchio alimentare controllato dal gruppo, ha visto un calo dell’1,4% nello stesso periodo.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Un piano strategico per tornare alle origini

Il nuovo CEO Tjeerd Jegen, insediato a giugno, ha lanciato il programma “Back to B&M Basics”, un piano di rilancio che punta a riconcentrare l’azienda sul suo modello originario di convenienza e semplicità. La strategia si fonda su tre direttrici principali:

riduzione e razionalizzazione dell’assortimento , eliminando linee di scarso rendimento;

, eliminando linee di scarso rendimento; maggiore disponibilità dei prodotti essenziali sugli scaffali ;

; ottimizzazione dei prezzi sui principali articoli a valore.

Nel concreto, B&M ha ridotto i prezzi sul 35% delle linee FMCG chiave e rilanciato la storica campagna promozionale “Manager’s Specials”, mirata a rafforzare l’immagine di marchio a prezzi bassi e accessibili.

Durante il semestre, il gruppo ha inoltre proseguito l’espansione della rete con 23 nuovi punti vendita nel Regno Unito, cinque in Francia e tre negozi Heron Foods.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Trasferimento della sede e focus sull’efficienza

Un altro passo strategico annunciato riguarda lo spostamento della sede legale dal Lussemburgo al Regno Unito entro la fine del 2025, una mossa pensata per semplificare la struttura societaria e migliorare la distribuzione del capitale agli azionisti.

Sul fronte dei risultati operativi, l’EBITDA rettificato pre-IFRS 16 si è attestato a 198 milioni di sterline, in netto calo rispetto ai 239 milioni dell’anno precedente. Il dato riflette la compressione dei margini nel Regno Unito, l’impatto di 30 milioni di sterline di inflazione salariale e 14 milioni di sterline di nuovi costi fiscali legati alla responsabilità del produttore.

Per l’intero esercizio, il gruppo prevede ora un EBITDA rettificato compreso tra 510 e 560 milioni di sterline, basandosi su una crescita delle vendite comparabili nel Regno Unito leggermente negativa o di bassa entità nel secondo semestre.

Il rapporto di leva finanziaria, superiore al target interno di 1,0-1,5x, è stato attribuito alla debolezza dei risultati nel primo semestre, in attesa del tradizionale “Golden Quarter” natalizio, solitamente il periodo più redditizio dell’anno.

Migliori Piattaforme di Trading

Prospettive e obiettivi futuri

B&M, che oggi gestisce 786 punti vendita tra Regno Unito e Francia – inclusi 344 negozi Heron Foods e B&M Express – punta a vedere i risultati del piano di rilancio entro i prossimi 12-18 mesi. L’obiettivo dichiarato è tornare a una crescita sostenibile, mantenendo la leadership nel settore del discount retail europeo e rafforzando la fedeltà dei clienti attraverso prezzi competitivi e assortimenti mirati.

Il mercato guarda ora al prossimo trimestre come banco di prova decisivo per capire se il ritorno alle “basi” riuscirà davvero a far risalire le azioni B&M, che restano sotto pressione dopo il recente crollo in Borsa.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it