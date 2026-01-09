BNP Paribas - BorsaInside.com

Il giudizio degli analisti di J.P. Morgan su BNP Paribas cambia passo. In una nota diffusa venerdì, la banca d’affari statunitense ha alzato il rating sul titolo da neutral a overweight, rivedendo al rialzo anche il target price a 102 euro entro dicembre 2027, rispetto ai precedenti 89 euro.

Ai prezzi attuali, intorno agli 82,50 euro, la valutazione implica un potenziale di apprezzamento di circa il 24%, elemento che ha subito acceso l’interesse del mercato, con il titolo salito di oltre il 3%.

Alla base della promozione c’è un cambiamento strutturale nella gestione del capitale e nella redditività del gruppo francese. Secondo J.P. Morgan, BNP Paribas sta mostrando una discontinuità netta rispetto al passato, soprattutto dopo anni in cui il titolo aveva sottoperformato il comparto bancario europeo. Il nuovo corso passa da una strategia più attiva sulle dismissioni e da una maggiore attenzione alla qualità del capitale.

Negli ultimi mesi BNP ha già ottenuto 26 punti base di alleggerimento del capitale grazie a quattro operazioni annunciate. Il coefficiente CET1 si attestava al 12,76% a fine terzo trimestre 2025, considerando l’effetto pro forma di queste transazioni. Il contributo più rilevante deriva dalla prevista vendita del 67% della controllata marocchina BMCI, operazione che potrebbe aggiungere 15 punti base al CET1 e ridurre di circa 9 miliardi di euro le attività ponderate per il rischio, con closing atteso nel 2026.

Ulteriore beneficio arriva dalla cessione del 25% di AG Insurance per 1,9 miliardi di euro, che ha generato circa 5 punti base di capitale. A questa si affianca un’operazione collegata su BNP Paribas Cardiff, destinata a produrre un utile netto stimato in 820 milioni di euro entro il secondo trimestre 2026.

A completare il quadro, la vendita del 12,7% di Allfunds ha portato altri 5 punti base, con una plusvalenza post-tasse di circa 400 milioni di euro, mentre il collocamento del 6,2% di BNP Paribas Polska ha aggiunto ulteriori 2 punti base.

Alla luce di questi movimenti, J.P. Morgan ritiene ora che BNP Paribas possa raggiungere il target CET1 del 13% già a fine 2026, con un anno di anticipo rispetto alle indicazioni precedenti, anche ipotizzando 2,5 miliardi di euro di accantonamenti legati al contenzioso in Sudan nel 2027. Non a caso, il gruppo ha recentemente rivisto al rialzo il proprio obiettivo di capitale, portandolo dal 12% al 13% entro il 2027, aprendo anche alla possibilità di valutare ogni anno la restituzione di capitale in eccesso agli azionisti.

Storicamente, BNP Paribas è stata prudente nelle politiche di remunerazione: al di fuori del riacquisto straordinario da 4 miliardi di euro successivo alla vendita di BancWest, i buyback ordinari si sono attestati intorno a 1 miliardo l’anno, con un pay-out cash del 50%. Tuttavia, la generazione organica di capitale, stimata in circa 40 punti base annui, unita a una crescita contenuta delle attività ponderate per il rischio (circa 2%), dovrebbe consentire di assorbire i vincoli regolamentari e sostenere le distribuzioni nel biennio 2026-2027.

Sul fronte della redditività, le stime di J.P. Morgan indicano un ROTE (rendimento del patrimonio netto tangibile) in aumento dall’11,4% del 2025 al 12,7% nel 2027, fino a raggiungere il 13% nel 2028. Per il 2026 l’utile per azione rettificato è visto a 11,41 euro, in crescita del 10,6%, con ricavi in aumento del 5,7%, un jaws positivo di 2,2 punti e un costo del rischio contenuto a 35 punti base.

La crescita dovrebbe essere trainata principalmente dal retail dell’Eurozona, da Personal Finance, Arval e dalle New Digital Businesses, mentre la divisione Investors & Protection Services potrà beneficiare delle acquisizioni di AXA IM e HSBC Private Banking Germania. In particolare, dall’integrazione di AXA IM il gruppo si attende 400 milioni di euro di sinergie di costo e 150 milioni di sinergie di ricavo lorde entro il 2029, con la maggior parte dei benefici già visibile entro il 2027.

Dal punto di vista valutativo, BNP Paribas tratta a circa 6 volte gli utili attesi per il 2028 e a 0,75 volte il valore patrimoniale netto, livelli che implicano un costo del capitale proprio del 16%, sensibilmente superiore all’11% medio del settore bancario. Un gap che, secondo J.P. Morgan, lascia spazio a una rivalutazione progressiva del titolo se le aspettative operative verranno confermate.

Quanto al dossier Sudan, gli analisti lo definiscono più un rischio per la redditività che per la solidità patrimoniale. Ogni miliardo di euro aggiuntivo di accantonamenti ridurrebbe infatti il rendimento medio di circa 0,5-0,6 punti percentuali, senza però compromettere in modo significativo la posizione di capitale della banca.

