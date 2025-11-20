BNP Paribas - BorsaInside.com

BNP Paribas, uno dei colossi bancari europei, ha deciso di alzare la posta. La banca francese punta a un ritorno sul capitale del 13% entro il 2028, un obiettivo che si chiama RoTE (Return on Tangible Equity) e che significa che per ogni 100 euro investiti dagli azionisti, l’istituto transalpino vuole generare 13 euro di profitto “pulito”, quello legato agli asset tangibili dell’azienda.

La strategia è stata esplicitata: tagliare i costi in modo intelligente. Il rapporto Cost/Income, cioè quanto la banca spende per generare un euro di ricavi, dovrebbe scendere al 61% nel 2026 e al 58% nel 2028. Tradotto: meno sprechi, più efficienza, e alla fine più soldi in tasca agli azionisti.

Il cuscinetto di sicurezza diventa ancora più spesso

Ma non è solo questione di profitti. BNP Paribas vuole anche dormire sonni più tranquilli rafforzando la propria solidità patrimoniale. Il coefficiente CET1 (Common Equity Tier 1) salirà al 13% entro il 2027, rispetto al 12,5% registrato alla fine del terzo trimestre 2024.

L’indicatore è di fatto fondamentale: rappresenta il “cuscinetto” di capitale di massima qualità che una banca tiene da parte per assorbire eventuali perdite. Più è alto, più la banca è solida e meno rischia di trovarsi nei guai in caso di crisi finanziarie.

Un regalo agli azionisti: buyback da 1,15 miliardi

La ciliegina sulla torta delle ultime ore è che BNP Paribas ha annunciato un programma di riacquisto azioni da 1,15 miliardi di euro. Perché è importante? A parità di altre condizioni, quando una banca compra le proprie azioni sul mercato e le “ritira”, riduce il numero totale di azioni in circolazione, stimolandone spesso la domanda e generando pressioni al rialzo nel valore delle partecipazioni.

Gli obiettivi finanziari di BNP Paribas in sintesi

Indicatore Valore Attuale Target Anno RoTE – 13% 2028 Cost/Income – 61% 2026 Cost/Income – 58% 2028 CET1 12,5% (Q3 2024) 13% 2027 Buyback – €1,15 mld In corso

Cosa aspettarsi per il futuro del titolo

Dal punto di vista finanziario, questi annunci mandano un segnale forte al mercato. BNP Paribas sta dicendo: “Saremo più efficienti, più profittevoli e più solidi”. Gli investitori tipicamente apprezzano questo mix di crescita dei profitti e restituzione di capitale attraverso buyback.

Tuttavia, il percorso verso questi obiettivi non sarà una passeggiata. La banca dovrà gestire un contesto economico europeo incerto, tassi d’interesse che potrebbero stabilizzarsi o scendere, e una concorrenza sempre più agguerrita nel settore bancario. La capacità di mantenere queste promesse dipenderà da quanto efficacemente BNP Paribas riuscirà a ottimizzare le operazioni senza sacrificare la crescita dei ricavi.

Per chi possiede azioni BNP Paribas o sta pensando di investire, questi target rappresentano una roadmap chiara. Il test vero sarà vedere se la banca riuscirà a centrare questi obiettivi nei prossimi anni, trasformando le belle parole in risultati concreti nel conto economico.

