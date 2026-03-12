Brenntag - BorsaInside.com

Le azioni di Brenntag registrano un rialzo in Borsa dopo la pubblicazione delle prospettive sugli utili per il 2026, che si sono rivelate più solide rispetto alle aspettative del mercato. Gli investitori hanno reagito positivamente alla guidance del gruppo tedesco specializzato nella distribuzione di prodotti chimici, spingendo il titolo in territorio positivo nelle prime ore di contrattazione.

Intorno alle 10:19 (ora italiana), il titolo segnava un progresso dell’1,4%, sostenuto proprio dalle indicazioni finanziarie fornite dalla società per i prossimi anni.

Risultati del quarto trimestre sotto le attese

Nonostante la buona accoglienza delle prospettive future, i risultati dell’ultimo trimestre hanno mostrato un quadro più debole rispetto alle stime degli analisti.

Nel quarto trimestre Brenntag ha registrato vendite pari a 3,51 miliardi di euro, con un calo del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato si è inoltre collocato al di sotto delle stime di consenso degli analisti, che indicavano ricavi attorno ai 3,64 miliardi di euro.

Anche la redditività ha evidenziato una contrazione. L’EBITA rettificato si è attestato a 176 milioni di euro, sostanzialmente in linea con le indicazioni preliminari diffuse in precedenza dalla società, ma inferiore alle previsioni degli analisti che si aspettavano circa 203 milioni di euro.

Il confronto con l’anno precedente evidenzia un calo significativo: nello stesso trimestre del 2024 l’EBITA rettificato era stato pari a 264 milioni di euro. Di conseguenza, anche i margini hanno risentito della pressione sul mercato. Il margine EBITA rettificato del gruppo è sceso al 5,0%, contro il 6,6% registrato dodici mesi prima.

Le performance delle divisioni

I risultati delle due principali aree operative della società mostrano un andamento differenziato:

Brenntag Essentials ha generato un EBITA rettificato di 133 milioni di euro su ricavi pari a 2,39 miliardi di euro.

ha generato un EBITA rettificato di 133 milioni di euro su ricavi pari a 2,39 miliardi di euro. Brenntag Specialties ha registrato un EBITA rettificato di 85 milioni di euro, con vendite pari a 1,13 miliardi di euro.

Questi numeri riflettono un contesto di mercato ancora complesso per il settore chimico, caratterizzato da una domanda meno dinamica e da pressioni sui prezzi.

Flussi di cassa e posizione finanziaria

Dal punto di vista della liquidità, Brenntag ha prodotto nel trimestre 331 milioni di euro di flusso di cassa operativo, in lieve calo rispetto ai 354 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il flusso di cassa libero si è attestato a 309 milioni di euro, mentre l’indebitamento finanziario netto ha raggiunto 2,53 miliardi di euro, pari a circa 2 volte il rapporto debito netto/EBITDA, un livello considerato ancora gestibile dal mercato.

La società ha inoltre annunciato un dividendo annuale di 1,90 euro per azione, confermando la volontà di mantenere una politica di remunerazione stabile per gli azionisti.

Guidance 2026 sopra le attese del mercato

Il vero elemento che ha sostenuto il titolo in Borsa è però rappresentato dalle prospettive per il futuro. Brenntag ha indicato per il 2026 un EBITDA compreso tra 1,15 miliardi e 1,35 miliardi di euro.

Il punto medio della guidance risulta superiore alla stima di consenso degli analisti, che si attestava attorno a 1,29 miliardi di euro, segnalando un potenziale miglioramento della redditività nel medio termine.

Secondo Chris Counihan, analista di Jefferies, queste previsioni implicano uno scenario in cui non si registrino peggioramenti significativi nei prezzi o nella domanda, oltre all’assenza di impatti rilevanti legati alle tensioni geopolitiche, in particolare nell’area del Medio Oriente.

Nel complesso, il mercato sembra guardare oltre la debolezza dei risultati trimestrali, concentrandosi soprattutto sulle prospettive di crescita e sulla capacità di Brenntag di rafforzare la propria posizione nel settore globale della distribuzione chimica.

