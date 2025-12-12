Broadcom - BorsaInside.com

La corsa di Broadcom si arresta bruscamente a Wall Street. Dopo un trimestre chiuso con numeri superiori alle previsioni, il titolo ha invertito rotta quando il gruppo ha anticipato un calo dei margini lordi, legato soprattutto alla riduzione degli ordini per alcune componenti destinate ai progetti di intelligenza artificiale.

Nella seduta afterhours le azioni avevano inizialmente reagito bene, grazie a una guidance sui ricavi superiore alle stime. Ma le parole dell’amministratore delegato Hock Tan, che ha segnalato una pressione crescente sui margini, hanno rapidamente spento l’entusiasmo. Nel giro di poche ore Broadcom è scivolata fino a un meno 5 percento, cancellando parte di un 2025 che finora aveva visto il titolo volare di circa il 75 percento. Alla chiusura della sessione precedente il prezzo si era attestato a 406,37 dollari, ma il ribasso sembra destinato a proseguire anche nel premarket statunitense.

Perché i margini scendono: il mix di prodotto pesa più della crescita

La CFO Kirsten Spears ha anticipato che, nel primo trimestre fiscale, i margini lordi potrebbero ridursi di circa 100 punti base su base sequenziale. La ragione? Un cambiamento nella composizione dei ricavi: aumentano le vendite di hardware per l’IA che, pur spingendo il fatturato, offrono margini significativamente più bassi.

Il timore degli investitori è chiaro: una crescita brillante del giro d’affari, ma meno profittevole.

A complicare ulteriormente il quadro, Broadcom ha segnalato che nel 2026 l’aliquota fiscale non-GAAP salirà dal 14% a circa il 16,5%, a causa dell’introduzione della global minimum tax e di modifiche nella distribuzione geografica dei profitti. Un incremento del 2,5 percento che impatta direttamente sugli utili futuri e che costringe diversi analisti a rivedere al ribasso i loro modelli.

Broker consigliato Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Numeri del trimestre: ricavi e utili sopra le aspettative

Nell’ultimo trimestre fiscale – chiuso il 2 novembre – Broadcom ha riportato risultati solidi:

18 miliardi di dollari di fatturato , contro i 17,5 miliardi attesi dagli analisti

, contro i 17,5 miliardi attesi dagli analisti 1,95 dollari di utile per azione al netto delle componenti straordinarie, rispetto agli 1,87 stimati

L’area legata all’intelligenza artificiale ha generato 6,5 miliardi, in aumento del 25 percento anno su anno. Anche i semiconduttori non IA hanno registrato un progresso significativo, crescendo del 19 percento fino a 4,7 miliardi.

Particolarmente rilevante è l’esplosione del portafoglio ordini complessivo: dai 110 miliardi precedenti si è saliti a 162 miliardi, di cui 73 miliardi riconducibili all’IA. Gli ordini di Anthropic da soli sono raddoppiati, arrivando a 21 miliardi, mentre Broadcom ha aggiunto anche un quinto grande cliente.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Guidance e prospettive: il business IA continuerà a trainare, ma il 2026 resta un’incognita

Per il trimestre in arrivo Broadcom prevede 19,1 miliardi di ricavi, ben oltre le stime di consenso (18,5 miliardi secondo Bloomberg). Il dividendo trimestrale è stato inoltre rialzato del 10 percento, portandolo a 65 centesimi per azione.

Tan ha spiegato che il fatturato proveniente dai semiconduttori per l’intelligenza artificiale raddoppierà rispetto all’anno precedente, raggiungendo 8,2 miliardi già nel primo trimestre.

Fra i nuovi ordini spiccano:

11 miliardi da Anthropic nel quarto trimestre

da Anthropic nel quarto trimestre 10 miliardi nel trimestre precedente

nel trimestre precedente Un ulteriore contratto da 1 miliardo con un cliente non identificato

Nonostante la forte domanda, Tan preferisce non impegnarsi con una guidance annuale per il segmento IA, definendola un “target in movimento” difficile da prevedere con precisione.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

La lettura degli analisti: per Mizuho la crescita IA è ancora sottovalutata

I risultati e l’espansione del backlog hanno convinto gli analisti di Mizuho ad alzare il target price del titolo da 410 a 450 dollari, confermando il giudizio di top performer.

Secondo il broker, Broadcom rimane il player più dinamico nelle soluzioni di computing e networking legate all’IA, sostenuto dalla domanda crescente di infrastrutture scalabili e dalle architetture in rame utilizzate dagli hyperscaler.

Le loro stime sono particolarmente aggressive:

ricavi IA per il 2026 in aumento del 126 percento , fino a 45 miliardi

, fino a potenziale ulteriore espansione nel 2027, quando OpenAI potrebbe diventare il sesto grande cliente del gruppo

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com