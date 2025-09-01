Azioni BYD - BorsaInside.com

Le azioni BYD (HK:1211), colosso cinese dei veicoli elettrici, hanno subito un brusco calo dell’8% nella seduta di lunedì, toccando i minimi da cinque mesi. La flessione arriva dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2025, che hanno evidenziato un forte rallentamento della redditività, con un mercato sempre più competitivo e margini in contrazione.

Secondo i dati ufficiali, l’utile netto di BYD è sceso del 30% su base annua, attestandosi a 6,4 miliardi di yuan (circa 895 milioni di dollari). Si tratta del primo calo trimestrale degli utili in oltre tre anni, segnale evidente delle difficoltà che l’azienda sta affrontando nel difendere la propria leadership.

La società ha attribuito il risultato negativo principalmente alla guerra dei prezzi nel mercato cinese, dove la concorrenza tra produttori di auto elettriche è diventata sempre più aggressiva. A ciò si aggiunge l’effetto di un incentivo da 1 miliardo di yuan destinato ai concessionari per stimolare le vendite, che tuttavia ha prodotto un impatto limitato.

Sul fronte commerciale, BYD ha venduto 2,49 milioni di veicoli entro la fine di luglio, raggiungendo il 45% dell’obiettivo di 5,5 milioni di unità fissato per il 2025. Tuttavia, la redditività operativa continua a essere sotto pressione: i margini lordi sono scesi al 16,3%, contro il 18,7% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante le difficoltà nel mercato domestico, l’azienda può contare su un’importante crescita a livello globale. Nei primi sette mesi del 2025, le vendite internazionali di veicoli elettrici e ibridi plug-in sono raddoppiate, raggiungendo quota 550.000 unità.

Gli investitori, tuttavia, restano cauti: i titoli BYD quotati a Hong Kong sono scesi fino a 105,20 HK$, segnando il livello più basso da inizio aprile. Il futuro del gruppo dipenderà dalla sua capacità di mantenere competitività nel mercato interno e di sfruttare al meglio la crescita estera per compensare la compressione dei margini.

