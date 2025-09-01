Il posteriore di un'automobile con marchio BYD e un tabellone con un grafico finanziario accanto
Azioni BYD - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le azioni BYD (HK:1211), colosso cinese dei veicoli elettrici, hanno subito un brusco calo dell’8% nella seduta di lunedì, toccando i minimi da cinque mesi. La flessione arriva dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2025, che hanno evidenziato un forte rallentamento della redditività, con un mercato sempre più competitivo e margini in contrazione.

Secondo i dati ufficiali, l’utile netto di BYD è sceso del 30% su base annua, attestandosi a 6,4 miliardi di yuan (circa 895 milioni di dollari). Si tratta del primo calo trimestrale degli utili in oltre tre anni, segnale evidente delle difficoltà che l’azienda sta affrontando nel difendere la propria leadership.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

La società ha attribuito il risultato negativo principalmente alla guerra dei prezzi nel mercato cinese, dove la concorrenza tra produttori di auto elettriche è diventata sempre più aggressiva. A ciò si aggiunge l’effetto di un incentivo da 1 miliardo di yuan destinato ai concessionari per stimolare le vendite, che tuttavia ha prodotto un impatto limitato.

Sul fronte commerciale, BYD ha venduto 2,49 milioni di veicoli entro la fine di luglio, raggiungendo il 45% dell’obiettivo di 5,5 milioni di unità fissato per il 2025. Tuttavia, la redditività operativa continua a essere sotto pressione: i margini lordi sono scesi al 16,3%, contro il 18,7% dello stesso periodo dell’anno precedente.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Nonostante le difficoltà nel mercato domestico, l’azienda può contare su un’importante crescita a livello globale. Nei primi sette mesi del 2025, le vendite internazionali di veicoli elettrici e ibridi plug-in sono raddoppiate, raggiungendo quota 550.000 unità.

Gli investitori, tuttavia, restano cauti: i titoli BYD quotati a Hong Kong sono scesi fino a 105,20 HK$, segnando il livello più basso da inizio aprile. Il futuro del gruppo dipenderà dalla sua capacità di mantenere competitività nel mercato interno e di sfruttare al meglio la crescita estera per compensare la compressione dei margini.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
4.2/5 (1795)
100$
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.5/5 (678)
100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
4.6/5 (222)
100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.9/5 (1848)
50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option
4.3/5 (1647)
50€
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
Fineco Fineco
4.9/5 (658)
ZERO
- N.1 in Italia
Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
3.8/5 (359)
100$
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.7/5 (500)
100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
3.5/5 (1258)
100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.1/5 (1484)
50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.