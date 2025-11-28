Caffyns - BorsaInside.com

Il titolo Caffyns Plc, storico rivenditore automobilistico con sede nell’East Sussex, ha registrato un brusco scivolone in Borsa, perdendo oltre il 10% dopo la pubblicazione dei dati semestrali. I conti del gruppo hanno infatti evidenziato un passaggio inatteso alla perdita, accompagnato da una flessione dei ricavi e da crescenti pressioni sui costi operativi.

Nel semestre chiuso al 30 settembre, il gruppo ha registrato una perdita ante imposte di 0,93 milioni di sterline, ribaltando il piccolo utile di 0,21 milioni ottenuto nello stesso periodo dell’anno precedente. Le difficoltà non hanno risparmiato nemmeno la redditività operativa: il dato underlying (perdita sottostante) si è attestato a -0,81 milioni, contro l’utile di 0,45 milioni rilevato un anno fa.

Anche i ricavi hanno subito una contrazione, scendendo del 2,7% a 133,95 milioni di sterline rispetto ai 137,7 milioni del periodo comparabile. Il calo, spiegano dall’azienda, è legato principalmente alla ridotta marginalità sulle vendite di auto nuove, a volumi inferiori e a un mercato caratterizzato da crescente incertezza.

Le immatricolazioni nazionali nei segmenti retail e piccole imprese sono cresciute del 3%, ma Caffyns ha registrato un arretramento del 14% nelle consegne retail, penalizzata da dinamiche competitive e da margini sempre più sottili.

Diverso il discorso per il comparto usato, che pur vedendo un calo dell’1% nei volumi, ha permesso all’azienda di migliorare sia i ricavi che i profitti grazie a una maggiore disponibilità di veicoli di fascia 1-4 anni, sempre più richiesti e con margini migliori.

L’amministratore delegato Simon Caffyn ha commentato sottolineando come “il mercato della vendita al dettaglio di automobili sia stato particolarmente impegnativo nel semestre”, aggravato da costi di struttura in crescita e sfide in termini di produttività.

Il comparto post-vendita ha rappresentato una delle poche note positive, registrando una crescita dei ricavi pari al 7%. Tuttavia, la carenza di tecnici specializzati ha limitato le potenzialità del servizio, frenando l’efficienza operativa. Nel complesso, i margini lordi sono diminuiti di circa 0,6 milioni di sterline, pari al 3% rispetto all’anno precedente.

Il semestre è stato inoltre segnato da un aumento generalizzato dei costi operativi, aggravati da due incrementi del salario minimo nazionale che hanno generato spese addizionali per circa 0,5 milioni di sterline. Cresciute anche le spese di marketing e gli oneri finanziari, ancora su livelli elevati nonostante la riduzione dei prestiti bancari netti a 9,6 milioni (da 11,5 milioni dell’anno precedente).

Il gruppo ha registrato un deflusso di cassa netto di 0,1 milioni di sterline, influenzato da investimenti per 0,7 milioni, rimborsi di prestiti e pagamento dei dividendi. I finanziamenti collegati alle scorte si sono attestati a 8,0 milioni di sterline.

Un segnale positivo arriva dal piano pensionistico a benefici definiti, il cui deficit si è ridotto a 2,8 milioni di sterline, grazie all’aumento delle attività (+1,2 milioni) e alla riduzione delle passività (-0,5 milioni). L’azienda ha effettuato contributi in cassa per 0,6 milioni.

Sul fronte commerciale, la società ha evidenziato l’evoluzione del mercato in merito al modello di vendita: diversi marchi rappresentati hanno abbandonato il modello di agenzia, tornando a formule più tradizionali basate sui contratti all’ingrosso. Solo Volvo continua a operare esclusivamente tramite agenzia, mentre Lotus, MG e Vauxhall mantengono un approccio wholesale. Audi e Volkswagen hanno adottato un modello misto, prevalentemente all’ingrosso, con una quota contenuta di veicoli venduti in modalità agenzia.

Caffyns punta ora a rafforzare l’attività sul mercato dell’usato di qualità, caratterizzato da rotazione più rapida e margini più stabili, e ha completato nel giugno 2025 il consolidamento della rappresentanza Lotus ad Ashford, nel Kent.

Nonostante il quadro difficile, il consiglio ha confermato il dividendo intermedio di 5 pence per azione, invariato rispetto allo scorso anno, a conferma della stabilità patrimoniale del gruppo. Il valore del portafoglio immobiliare è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla valutazione di marzo 2025.

