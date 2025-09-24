C&C Group - BorsaInside.com

RBC Capital Markets ha avviato ufficialmente la copertura su C&C Group (LON:GCC), il gruppo irlandese che controlla marchi storici come la birra Tennent’s e il sidro Bulmers. La banca ha assegnato un rating “sector perform” con target price fissato a 1,60 sterline, evidenziando come la società presenti una strategia solida di semplificazione e stabilizzazione, ma con prospettive di crescita limitate rispetto ai principali concorrenti globali.

Strategia e gestione aziendale

Alla guida dell’azienda, dal gennaio 2025, c’è il nuovo amministratore delegato Roger White, che ha puntato subito sull’ottimizzazione dei costi e su un’integrazione più efficace delle attività. Nel frattempo, il direttore finanziario e della trasformazione Andrew Andrea lascerà il gruppo entro marzo 2026. RBC sottolinea che, pur essendo ancora presto per valutare a pieno l’impatto della nuova gestione, la direzione intrapresa appare chiara: maggior efficienza operativa e struttura più snella.

Ricavi e margini

C&C realizza l’82% del fatturato tramite la propria rete di distribuzione nel Regno Unito, una scelta che ha permesso di ottenere risparmi strutturali ma che ha compresso i margini di profitto. Nel dettaglio, la divisione Brand (18% dei ricavi) ha registrato nel 2025 un margine del 15,4%, contro il 2,3% della Distribuzione (82% dei ricavi). Nonostante ciò, l’integrazione logistica ha portato a risparmi permanenti pari all’1% dei ricavi annuali.

Secondo RBC, i margini operativi cresceranno in media di 15-20 punti base l’anno, arrivando al 5,2% entro il 2028, con un utile operativo rettificato in aumento da 77,1 milioni di euro nel 2025 a 101 milioni entro il 2030.

Prospettive finanziarie

Il broker stima ricavi pressoché stabili, in leggero aumento: 1,67 miliardi nel 2026 e 1,71 miliardi nel 2027, contro gli 1,67 miliardi del 2025. L’utile per azione diluito dovrebbe salire da 11,6 centesimi nel 2025 a 13,9 centesimi entro il 2027. Per quanto riguarda la politica di dividendi, RBC prevede 6,2 centesimi per azione nel 2026 e 6,7 centesimi nel 2027, con un rendimento implicito vicino al 4%.

Il gruppo punta inoltre a generare oltre 75 milioni di free cash flow entro il 2027, obiettivo considerato raggiungibile grazie alla disciplina sui costi. Con un rendimento del cash flow netto dell’8%, l’azienda si è posta l’obiettivo di restituire agli azionisti circa 150 milioni di euro entro il 2027, pari al 24% della capitalizzazione di mercato attuale.

Marchi e posizione di mercato

Nonostante le pressioni sui volumi, i due brand di punta restano leader nei rispettivi mercati locali: Tennent’s detiene oltre il 30% del mercato della birra on-trade in Scozia, mentre Bulmers domina in Irlanda con oltre il 60% del mercato del sidro on-trade. Secondo RBC, i ricavi dei marchi cresceranno in media del 2% l’anno, con l’effetto combinato di aumenti di prezzo e mix più favorevole che compenseranno la flessione dei volumi.

Valutazione e target price

Le azioni di C&C hanno registrato un forte rally a inizio 2025, con un +48%, per poi stabilizzarsi su un guadagno del 20% da inizio anno fiscale. Attualmente il titolo tratta a 11,9 volte l’EV/NOPAT stimato per il 2026, contro una media di 14,1x dei big del settore come Heineken, Carlsberg e Royal Unibrew.

Il target di £1,60 proposto da RBC, equivalente a 14x l’EV/NOPAT stimato per il 2026, implica un potenziale rialzo di circa il 9,6%. Tuttavia, secondo il broker, gran parte dei benefici per gli azionisti appare già incorporata nelle quotazioni attuali, motivo per cui la raccomandazione resta neutrale con “sector perform”.

