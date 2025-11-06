Celsius - BorsaInside.com

Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) ha sorpreso gli analisti con utili e ricavi superiori alle previsioni, ma i mercati hanno reagito con forza negativa. Nel pre-market di Wall Street, il titolo del produttore di bevande funzionali ha perso circa l’11,5%, segno che gli investitori restano cauti sulle prospettive di crescita del marchio principale CELSIUS.

Nel terzo trimestre, la società ha registrato utili rettificati pari a 0,42 dollari per azione, ben oltre le stime di 0,28 dollari, mentre i ricavi hanno raggiunto 725,1 milioni di dollari, superando i 715,7 milioni previsti dal consenso e segnando una crescita del 173% rispetto ai 265,7 milioni dello stesso periodo del 2024. Tuttavia, buona parte di questo balzo deriva dalle recenti acquisizioni e non da un’espansione organica del business.

Nonostante il portafoglio complessivo abbia visto le vendite al dettaglio crescere del 31% su base annua, le performance interne sono state molto differenti. Le vendite del marchio CELSIUS, pilastro dell’azienda, sono aumentate soltanto del 13%, contro il +114% registrato da Alani Nu (acquisita ad aprile) e il calo del 9% di Rockstar Energy, entrata a far parte del gruppo ad agosto. Ancora più preoccupante, la quota di mercato di CELSIUS nel settore energy drink pronti da bere (RTD) negli Stati Uniti è scesa di 0,5 punti percentuali, fermandosi all’11,2%.

Secondo John Fieldly, presidente e CEO di Celsius Holdings, “il terzo trimestre rappresenta una tappa fondamentale nella nostra evoluzione verso un portafoglio energetico integrato. Abbiamo rafforzato la partnership con PepsiCo e consolidato i marchi CELSIUS, Alani Nu e Rockstar Energy sotto una strategia comune”.

Sul fronte della redditività, il margine lordo è migliorato sensibilmente, passando dal 46% al 51,3%, grazie a una riduzione delle spese promozionali, a un mix di prodotto più favorevole e ai vantaggi derivanti dalle economie di scala. Anche i ricavi internazionali hanno mostrato un buon ritmo, con una crescita del 24% a 23,1 milioni di dollari.

Nel periodo, l’azienda ha contabilizzato 246,7 milioni di dollari di costi una tantum legati alla riorganizzazione dei distributori, in particolare per il trasferimento della distribuzione di Alani Nu al circuito PepsiCo. Tuttavia, tali spese sono state interamente coperte da PepsiCo, rendendo l’impatto netto sulla liquidità di Celsius sostanzialmente neutro.

Infine, la società ha annunciato un rinnovamento del management, con l’ingresso di Rishi Daing come nuovo Chief Marketing Officer, segno della volontà di puntare sull’efficienza operativa e su una strategia di crescita sostenibile nel lungo periodo.

Nonostante i dati finanziari positivi, il calo del titolo dimostra che gli investitori guardano oltre i numeri: il mercato vuole prove concrete di solidità del brand CELSIUS, la cui crescita sembra rallentare in un comparto dominato da concorrenza aggressiva e rapidi cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

