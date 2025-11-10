Chemring - BorsaInside.com

Le azioni Chemring hanno aperto la settimana in territorio negativo, perdendo oltre il 2 per cento dopo che il gruppo britannico ha aggiornato le previsioni sugli utili per il 2025. La società ha precisato che i risultati dell’anno fiscale saranno in linea con le aspettative del mercato solo escludendo il contributo di Alloy Surfaces, la filiale statunitense ormai classificata come attività dismessa.

Secondo le nuove indicazioni, l’EBITA rettificato dovrebbe attestarsi all’interno dell’intervallo stimato dagli analisti, compreso tra 73,3 e 77,4 milioni di sterline, una volta eliminato l’impatto di Alloy Surfaces. Quest’ultima dovrebbe chiudere l’anno con una perdita di circa 3 milioni di sterline, un brusco cambio di rotta rispetto all’utile di 3,5 milioni registrato nel 2024. A pesare è stato soprattutto il calo degli ordini del Dipartimento della Difesa statunitense per le contromisure aeree.

Gli analisti di Jefferies hanno confermato che, al netto della controllata americana, l’EBITA risulta allineato alle stime e l’utile per azione dovrebbe mostrare un leggero miglioramento, sostenuto da costi finanziari più contenuti. Il gruppo segnala inoltre un debito netto vicino ai 95 milioni di sterline.

Sul fronte commerciale, Chemring ha chiuso l’esercizio con ordini per 781 milioni di sterline, in crescita rispetto ai 648 milioni dell’anno precedente, mentre il portafoglio complessivo ha raggiunto quota 1,3 miliardi, ben oltre il miliardo del 2024.

La visibilità sui ricavi futuri è però disomogenea: la copertura degli ordini per il 2026 scende al 95 per cento nella divisione Countermeasures & Energetics (dal 97 per cento) e si riduce al 47 per cento in Sensors & Information. Proprio quest’ultima, che comprende Roke, continua a mostrare un flusso di ordini debole, situazione che secondo il gruppo proseguirà anche nella prima metà del 2026.

Non mancano comunque alcuni segnali di solidità. Roke ha ottenuto 40 milioni di sterline in rinnovi di contratti per la Sicurezza Nazionale e ulteriori 20 milioni per portare avanti il programma ZODIAC.

Nel comparto Energetics, la controllata statunitense Chemring Energetic Devices ha conquistato un importante contratto quadro quinquennale da 65 milioni di dollari come fornitore unico, insieme a un accordo da 38 milioni di dollari per sistemi di test destinati agli equipaggi aerei. Nel Regno Unito sono arrivati ordini per 24 milioni di sterline legati ai sistemi NLAW, mentre l’unità norvegese ha registrato commesse da 23 milioni di sterline per HMX.

Anche il segmento Countermeasures continua a muoversi: Chemring Australia ha acquisito nuovi contratti da 35 milioni di dollari, mentre la divisione britannica ha ricevuto ordini per 15 milioni di sterline da un Paese membro della NATO.

Secondo Jefferies, il titolo potrebbe restare sotto pressione nel breve periodo. L’uscita definitiva dall’attività statunitense dismessa e il rallentamento dei contratti governativi potrebbero infatti generare una fase di transizione più lunga del previsto.

