Le azioni di Christie Group hanno messo a segno un deciso rialzo, guadagnando oltre il 4%, dopo che la società ha comunicato una revisione al rialzo delle prospettive di profitto per il 2025. Il gruppo prevede ora risultati più solidi dalle attività continuative rispetto alle stime precedenti, segnale di un’accelerazione del business nella seconda metà dell’anno, con un contributo particolarmente rilevante negli ultimi tre mesi.

Nel più recente aggiornamento sull’andamento operativo, il gruppo di servizi professionali quotato sull’AIM ha evidenziato un miglioramento progressivo dei livelli di attività nella divisione Professional & Financial Services. La società si attende una fatturazione robusta a fine esercizio, a conferma di una domanda in ripresa nei segmenti chiave.

Secondo quanto dichiarato, nel corso del 2025 Christie Group avrà assistito nella vendita o nell’acquisto di oltre 1.000 attività. Un dato significativo, reso ancora più rilevante dall’aumento delle commissioni medie rispetto al 2024. A sostenere i ricavi ha contribuito anche la crescita su base annua dell’intermediazione internazionale, che ha mostrato segnali di rafforzamento.

Anche il comparto delle valutazioni si è mantenuto su livelli elevati: i brand Christie & Co e Pinders, specializzati in valutazione e consulenza, hanno registrato un’attività descritta come solida e costante. Parallelamente, Christie Finance, la divisione dedicata alla finanza specializzata, dovrebbe continuare a espandersi sia in termini di ricavi sia di redditività, mentre Christie Insurance è attesa a una performance positiva nel ramo dell’intermediazione assicurativa.

Un ulteriore elemento apprezzato dal mercato è la razionalizzazione del portafoglio. Il gruppo londinese ha infatti annunciato di aver raggiunto, il 22 dicembre 2025, un accordo per la cessione dell’attività software in perdita, eliminando così un business che stava incidendo negativamente sui risultati complessivi.

Dopo questa operazione, il marchio di inventario rimasto, Venners, dovrebbe continuare a generare ricavi accompagnati da un livello sostenuto di utile operativo. La dismissione consente al gruppo di concentrarsi sulle attività core nei servizi di agenzia, valutazione, finanza e assicurazione, migliorando l’efficienza operativa.

Alla luce di questi sviluppi, Christie Group ritiene che la maggiore forza commerciale del secondo semestre si tradurrà in un miglioramento dei risultati complessivi dell’intero esercizio 2025, rafforzando la fiducia degli investitori e sostenendo l’andamento del titolo in Borsa.

