Le azioni Cirsa (BME:CIRSA) hanno chiuso in rialzo di oltre il 2% nella seduta di martedì, spinte da risultati semestrali superiori alle attese e da prospettive di crescita solide per il resto del 2025. La società spagnola, leader nel settore del gioco e delle scommesse, ha registrato nel primo semestre 2025 un incremento dei ricavi dell’11,9% rispetto all’anno precedente, confermando le previsioni di utili e rafforzando la fiducia degli investitori.

Previsioni di utili confermate e stime rialziste

Cirsa prevede per l’intero 2025 un EBITDA compreso tra 740 e 750 milioni di euro, con un aumento stimato tra il 6% e il 7% rispetto al 2024. Gli analisti confermano questa visione: Jefferies stima un EBITDA di 749 milioni, mentre il consenso FactSet si attesta a 747 milioni.

Anche sul fronte dei ricavi le prospettive restano solide, con un intervallo stimato tra 2,28 e 2,33 miliardi di euro, corrispondente a una crescita prevista tra il 6% e l’8% rispetto all’anno scorso.

Andamento del secondo trimestre

Nel solo secondo trimestre 2025, Cirsa ha registrato ricavi per 579 milioni di euro, in crescita dell’11% anno su anno. L’EBITDA trimestrale è salito del 9%, toccando 187 milioni di euro, mentre il margine operativo del primo semestre si è attestato al 32,3%, leggermente inferiore al 32,9% registrato nel 2024. Un segnale positivo arriva dalla riduzione del rapporto debito netto/EBITDA, sceso a 3,2 volte contro le 3,7 volte di fine marzo, indice di una gestione finanziaria più efficiente.

Il boom del gioco online e delle scommesse

Il vero motore della crescita è stato il settore digitale. La divisione gioco online e scommesse ha messo a segno un balzo del 63% nei ricavi e addirittura un +120% nell’EBITDA. Questa performance eccezionale è frutto sia della crescita organica a doppia cifra, sia dell’integrazione di Apuesta Total e Casino de Portugal, acquisizioni completate nei primi mesi del 2025.

Andamento dei casinò e delle slot machine

La divisione casinò fisici ha registrato una lieve flessione dell’1% sia nei ricavi sia nell’EBITDA, penalizzata soprattutto da un impatto negativo del 6% derivante dal cambio valutario, che ha parzialmente neutralizzato una crescita organica del 5%.

Le slot machine continuano invece a rappresentare un punto di forza per Cirsa:

In Spagna , i ricavi sono saliti dell’ 1% e l’EBITDA del 5% , con margini record al 50% .

, i ricavi sono saliti dell’ e l’EBITDA del , con . In Italia, l’incremento è stato ancora più marcato, con un +5% sia nei ricavi che nell’EBITDA, sostenuto dall’acquisizione di Royal nel primo trimestre.

Cirsa conferma solidità e strategia di espansione

I risultati semestrali confermano il lungo track record di redditività dell’azienda. Escludendo il periodo legato alla pandemia, Cirsa vanta 67 trimestri consecutivi di crescita dell’EBITDA, con un tasso di crescita annuale composto del 13% tra il 2005 e il 2024.

Secondo Jefferies, Cirsa si conferma come una “piattaforma di gioco unica, diversificata e pienamente regolamentata”, con ampi margini per accelerare la crescita tramite nuove acquisizioni. Nonostante l’espansione nel gioco online, caratterizzato da margini inferiori rispetto al fisico, la redditività complessiva del gruppo resta stabile, rafforzando la fiducia degli investitori.

