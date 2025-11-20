Close Brothers - BorsaInside.com

Le azioni di Close Brothers Group hanno registrato un rialzo dopo la pubblicazione degli ultimi dati trimestrali, confermando la fiducia degli investitori nonostante un lieve rallentamento del portafoglio prestiti. Il gruppo bancario specializzato, con sede nel Regno Unito, ha aperto l’anno finanziario 2026 con segnali contrastanti ma complessivamente positivi: calo limitato degli impieghi, margini ancora elevati, qualità del credito stabile e un piano di risparmio strutturale che promette di rafforzare redditività e competitività nei prossimi anni.

Prestiti in leggero calo ma margini ancora solidi

Nel trimestre terminato il 31 ottobre, il portafoglio prestiti si è attestato a 9,4 miliardi di sterline, leggermente inferiore rispetto ai 9,5 miliardi registrati a luglio. La flessione è legata soprattutto a rimborsi più elevati e a una domanda più debole nei segmenti Property Finance e Invoice Finance, condizionati dall’incertezza macroeconomica e dai timori delle piccole imprese. In compenso, sono cresciute le divisioni Asset Finance e Motor Finance, che restano tra i settori più dinamici dell’offerta del gruppo.

Nonostante il contesto più prudente, Close Brothers è riuscita a mantenere un margine d’interesse netto del 7,1%, uno tra i più elevati del settore bancario britannico. La società prevede tuttavia che, entro fine anno, questo valore possa scendere leggermente sotto il 7%, pur rimanendo comunque su livelli particolarmente competitivi.

Costi in calo e piano di efficienza pluriennale

L’Amministratore Delegato Mike Morgan ha sottolineato come la società stia accelerando sul fronte dell’efficienza operativa. L’obiettivo è chiaro: ridurre i costi, semplificare i processi e sostenere la crescita futura. Nel dettaglio, Close Brothers punta a ottenere circa 20 milioni di sterline di risparmi annuali già nell’attuale esercizio, con ulteriori 20 milioni all’anno previsti per ciascuno dei prossimi due esercizi. Il piano comprende il consolidamento di alcune funzioni aziendali, soluzioni di outsourcing mirate e una semplificazione delle infrastrutture tecnologiche.

Solidità patrimoniale e qualità del credito sotto controllo

Il gruppo continua a presentare una struttura patrimoniale robusta, con un rapporto di Capitale Sociale Tier 1 pari al 12,9%. Il valore è in leggera flessione rispetto al 13,8% precedente, principalmente a causa dell’incremento degli accantonamenti legati alle commissioni nel settore Motor Finance. Complessivamente, Close Brothers ha stanziato 300 milioni di sterline per far fronte al possibile schema di risarcimento proposto dalla Financial Conduct Authority, destinato all’intero comparto finanziario.

Sul fronte della qualità del credito, le performance restano stabili. Il tasso annualizzato dei crediti deteriorati è confermato all’1%, segno di una tenuta del portafoglio e di una gestione prudente del rischio.

Prospettive confermate e focus sul core business

Nonostante il contesto economico sfidante, il gruppo ha confermato le previsioni per l’intero anno, sostenendo di essere ben posizionato per cogliere le opportunità legate alla futura ripresa economica. A rafforzare questo scenario contribuisce anche la strategia di rifocalizzazione sul core business, che include la cessione, già in corso, della controllata Winterflood Securities a Marex Group plc.

L’interesse del mercato per il titolo è cresciuto proprio in seguito alla pubblicazione dei conti: la combinazione tra disciplina finanziaria, solidità del credito e piani di ristrutturazione ha rafforzato la fiducia degli investitori, contribuendo alla risalita del valore delle azioni.

Close Brothers si presenta quindi al nuovo anno finanziario con fondamentali solidi, un piano di efficienza ambizioso e una struttura patrimoniale progettata per sostenere crescita, stabilità e redditività nel medio periodo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

