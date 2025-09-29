Azioni CMC - BorsaInside.com

Le azioni di CMC Markets Plc (LON: CMCX) hanno registrato un balzo di oltre il 6% all’apertura della settimana, spinte dall’annuncio di una nuova e rilevante collaborazione con Westpac, una delle principali banche australiane. L’intesa prevede che CMC diventi il fornitore esclusivo della piattaforma per il trading azionario online di Westpac, rafforzando così la presenza del gruppo britannico nel mercato australiano.

Un’integrazione che punta a crescere del 40% in clientela

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’integrazione della tecnologia CMC all’interno delle soluzioni di Westpac sarà completata in circa 12 mesi. I costi verranno in gran parte capitalizzati, mentre le spese operative saranno considerate marginali. Una volta completato il processo, CMC Markets stima di poter gestire fino al 40% di clienti in più nella divisione australiana e di incrementare i volumi di trading domestici del 45%.

Impatto atteso sui ricavi e sull’attività in Australia

L’accordo non richiede approvazioni regolamentari o azionarie, fattore che velocizza la sua implementazione. Secondo il management, la partnership potrà generare un beneficio significativo sui ricavi della divisione CMC Invest in Australia, consolidando la posizione della società come secondo operatore più importante nel settore del brokeraggio azionario locale, grazie anche all’acquisizione di clienti provenienti in passato da ANZ.

Le valutazioni di RBC Capital Markets

Gli analisti di RBC Capital Markets stimano che circa il 15% del reddito operativo netto di CMCX per l’anno fiscale 2025 sarà generato proprio dal business australiano. Inoltre, con la fase più intensa di investimenti ormai conclusa, i risultati dell’anno prossimo saranno un test cruciale per valutare la reale redditività futura del gruppo.

Attualmente il titolo viene scambiato a un P/E 2026 di 10x, ben al di sotto della media europea delle società finanziarie diversificate, che si attesta a 15x, rendendolo potenzialmente appetibile agli occhi degli investitori.

Un business ad alto margine e senza debiti

RBC ha inoltre sottolineato che CMC Markets sta progressivamente migliorando la propria offerta per adattarsi all’evoluzione del settore, evidenziando la natura ad alto margine, priva di indebitamento e con forte capacità di generare capitale della società.

La nuova intesa con Westpac, dunque, non rappresenta soltanto un ampliamento commerciale, ma un passo strategico per consolidare la leadership tecnologica e accrescere i volumi gestiti a livello internazionale.

Prospettive

L’espansione della partnership con Westpac conferma la volontà di CMC Markets di rafforzare la sua competitività in Australia, ampliando la capacità di servizio e intercettando una quota sempre più rilevante di clientela retail e istituzionale.

Gli analisti guardano con interesse a come questa mossa strategica si rifletterà sui risultati del prossimo esercizio, potenzialmente trasformando il mercato australiano in uno dei principali driver di crescita del gruppo.

