DesAlpes

Compagnie des Alpes archivia un altro esercizio in evidente espansione, superando le stime degli analisti e confermando un profilo di crescita più solido e diversificato rispetto al passato. Il mercato ha immediatamente premiato la performance: a metà seduta i titoli avanzano di quasi il 3% sulla piazza di Parigi, sostenuti da numeri che mostrano un rafforzamento trasversale di tutte le linee di business.

La redditività operativa registra un’accelerazione marcata. L’EBITDA sale del 17% raggiungendo 409 milioni di euro, oltre il target indicato dal management. La società mette inoltre a segno un incremento molto significativo del flusso di cassa libero, che vola a 123 milioni di euro, con un balzo del 55% rispetto all’anno precedente.

Anche l’utile netto si conferma in crescita, +16% a 107 milioni di euro, risultato pienamente in linea con le previsioni del mercato. Contestualmente, il dividendo proposto viene innalzato a 1,10 euro per azione, coerente con la politica di payout e testimonianza della solidità finanziaria del gruppo.

Particolarmente rilevante la guidance per il nuovo esercizio: la società indica una nuova espansione dell’EBITDA attorno al 10% per il 2025 26, pari a circa 450 milioni di euro, un livello leggermente superiore alle proiezioni degli analisti. Nel medio periodo, Compagnie des Alpes conferma inoltre l’obiettivo di toccare quota 500 milioni di EBITDA entro i prossimi tre-quattro anni, un ritmo di crescita annua composto stimato tra il 5% e il 7%.

Sul fronte degli investimenti, il gruppo prevede che i capex si manterranno intorno al 20% dei ricavi per l’anno in corso, in linea con i piani già annunciati. Oltre il 2028 29, la società punta però a ridurre il rapporto capex/vendite verso il 16%, segnale di una progressiva ottimizzazione del capitale impiegato e di una maggiore efficienza del ROCE.

La visione del mercato è tendenzialmente costruttiva. L’analista Baptiste de Leudeville di Kepler Cheuvreux definisce “solida” l’impostazione prospettica del gruppo, rilevando come la dinamica dell’EBITDA e del cash flow indichi un “forte slancio operativo”.

Secondo l’esperto, Compagnie des Alpes sta completando una trasformazione strategica: da player focalizzato su stazioni sciistiche e parchi divertimento a piattaforma di intrattenimento multistagionale, capace di generare ricavi distribuiti lungo tutto l’anno. Un passaggio chiave è rappresentato dall’acquisizione di Urban Group, che introduce nel portafoglio il settore degli sport urbani, considerato ad alto potenziale grazie alla demografia favorevole e alla capacità di generare cassa in modo costante.

Kepler conferma la raccomandazione Buy e un prezzo obiettivo di 24,50 euro, sottolineando come la strategia di sviluppo possa portare fino a 100 milioni di euro aggiuntivi di EBITDA entro il 2028 29. A guidare questo incremento saranno gli investimenti nell’attrattività dei parchi, l’ampliamento dell’offerta alberghiera, l’estensione delle stagionalità operative e eventuali acquisizioni mirate.

L’analista evidenzia inoltre come l’esecuzione impeccabile del gruppo nella fase post pandemia abbia rafforzato ulteriormente il profilo azionario, riducendo la dipendenza dalla stagionalità e ampliando le traiettorie di crescita.

